Grupo da morte? Chave do Brasil é a mais valiosa da Copa América

Se depender da frieza dos números, o Brasil não terá caminho fácil na Copa América 2024. De acordo com levantamento do Lance! Biz, com dados do site Transfermarkt, o grupo da Seleção Brasileira é o mais valioso do torneio.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp