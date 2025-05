Bragantino vence o Juventude e se aproxima da liderança do Brasileirão

O Red Bull Bragantino venceu o Juventude por 1 a 0 nesta segunda-feira (26), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela décima rodada do Brasileirão. John John, em cobrança de falta, fez o gol da vitória ainda no primeiro tempo da partida.

Com o resultado, o Massa Bruta se mantém na quarta colocação, com 20 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras. Por sua vez, o Juve segue na penúltima colocação, da zona de rebaixamento, com oito pontos.

Bragantino x Juventude: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de controle do Braga, que pressionou no campo de ataque e teve sete finalizações contra apenas quatro do Juventude. A recompensa, no entanto, só veio nos acréscimos: Jhon Jhon cobrou falta da entrada da área e acertou o ângulo do goleiro Gustavo, que nada pôde fazer.

Após o intervalo, o jogo ficou mais equilibrado, mas com ritmo mais baixo. O Ju teve mais a bola e pressionou nos instantes finais — sobretudo depois da expulsão de Lucas Barbosa do lado dos mandantes, já nos acréscimos da partida —, mas não criou chances claras. Assim, vitória do Massa Bruta em casa.

O que vem por aí?

O Red Bull Bragantino volta a campo no próximo sábado (31), às 21h (de Brasília), e visita o Vasco, em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão. Já o Juventude encara o Grêmio no Alfredo Jaconi no domingo (1º), também pelo Campeonato Brasileiro

