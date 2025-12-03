Atacante do Cruzeiro treina com o elenco antes de jogo contra o Botafogo
Arroyo deverá estar à disposição de Leonardo Jardim
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro encerrou na tarde desta quarta-feira (3) a preparação para o duelo contra o Botafogo. Nos trabalhos realizados na Toca da Raposa II, o atacante Keny Arroyo voltou a participar das atividades com o restante do elenco.
Diante do Botafogo, Cruzeiro defende seu maior tabu positivo contra times da Série A
Cruzeiro
Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Jogador do Cruzeiro revela surpresa com convite de Pedrinho em renovação
Cruzeiro
No confronto com o Ceará no último sábado, o equatoriano sentiu dores na coxa direita e foi substituído ainda na primeira etapa.
Na terça-feira, Arroyo já havia treinado com os companheiros, mas apenas parcialmente. Desta vez, no entanto, fez todo o trabalho e deve ficar à disposição de Leonardo Jardim.
Além dele, Kaio Jorge, que também assustou os cruzeirenses no último fim de semana, estará disponível. O camisa 19 foi preservado por conta de um desgaste muscular, mas treinou normalmente na preparação do Cruzeiro para o duelo durante a semana.
Desfalque no Cruzeiro
Apesar de ter os dois atacantes em condições para o duelo contra o Botafogo, o técnico do Cruzeiro não poderá contar com Gabigol, que recebeu terceiro cartão amarelo e está suspenso.
Por outro lado, Leonardo Jardim poderá contar com o retorno de Lucas Romero, que cumpriu suspensão no duelo contra o Vozão e agora está livre para jogar.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Cruzeiro x Botafogo
O Cruzeiro enfrenta o Botafogo na noite desta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Cabuloso é o terceiro colocado, com 69 pontos. Na reta final da temporada, os mineiros buscam a vice-liderança do torneio, que renderia R$ 45,7 milhões.
Este valor é quase o dobro do que o clube conquistou na última temporada. Em 2024, o Cabuloso faturou aproximadamente R$ 26 milhões. No momento, o clube celeste já conquistou R$ 20 milhões por ter chegado à semifinal da Copa do Brasil.
Confira possível escalação do Cruzeiro
Com o possível retorno de Keny Arroyo, o Cruzeiro deve entrar em campo contra o Botafogo com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Sinisterra (Arroyo), Kaio Jorge.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias