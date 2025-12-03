Fortaleza vence, deixa o Z4 e aguarda resultados da rodada

O Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (3), na Arena Castelão, valendo pela 37ª rodada da Série A. O resultado tirou a equipe, ao menos por enquanto, da zona de rebaixamento.

Pochettino abriu o placar ainda nos primeiros minutos do jogo. Herrera ampliou no 2º tempo e, pouco depois, André descontou para os paulistas. Apesar das chances no fim, o 2 a 1 permaneceu. Dessa forma, o time de Martín Palermo foi a 43 pontos.

O Vitória perdeu para o RB Bragantino por 4 a 0 e estacionou em 42 pontos. Santos e Internacional, que iniciaram a rodada em 41 pontos, enfrentam Juventude e São Paulo neste momento. Para se manter fora do Z4, o Fortaleza precisa que um dos desses dois clubes não vença.

Partida entre Fortaleza e Corinthians, pelo Brasileirão. O Tricolor venceu por 2 a 1 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

A última rodada, no domingo (7), reservará grandes emoções para a luta contra o rebaixamento. O Fortaleza visitará o Botafogo e verá seus rivais na briga jogando em casa. Confira os jogos dos envolvidos:

Vitória x São Paulo

Santos x Cruzeiro

Internacional x RB Bragantino

Ceará x Palmeiras

Próximo jogo do Fortaleza

A última partida do Fortaleza nesta temporada será contra o Botafogo, fora de casa, no domingo (7). O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), definirá a situação do Tricolor na Série A.

Com 43 pontos na tabela, o Tricolor vem apresentando uma grande reação. São nove jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e quatro empates.