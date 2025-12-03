Com mudanças, Ceará está escalado para visitar o Flamengo na Série A
Alvinegro encara os cariocas nesta quarta-feira (3)
O Ceará está escalado para visitar o Flamengo nesta quarta-feira (3), no Estádio do Maracanã, às 21h30 (de Brasília), valendo pela 37ª rodada da Série A. O técnico Léo Condé tem baixas importantes para a escalação desta noite.
O setor defensivo apresenta dois grandes desfalques: o zagueiro Willian Machado e o lateral-esquerdo Matheus Bahia. A dupla está suspensa pelo acúmulo de três cartões amarelos - punições recebidas no empate contra o Cruzeiro.
Eder e Rafael Ramos serão, respectivamente, os substitutos. O lateral-esquerdo Nicolas e o atacante Pedro Henrique estarão de fora por lesão.
Vindo de empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, o Ceará está escalado com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Fernando Sobral; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya.
Pelo lado do Flamengo, o técnico Filipe Luís escolheu o seguinte time nesta noite: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X CEARÁ
37ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere e ge tv;
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima;
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes;
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira.
⚽ ESCALAÇÕES
FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Fernando Sobral; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya. Técnico: Léo Condé.
