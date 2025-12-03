menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Com mudanças, Ceará está escalado para visitar o Flamengo na Série A

Alvinegro encara os cariocas nesta quarta-feira (3)

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 03/12/2025
20:40
Ceará enfrenta o Flamengo pela Série A (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
imagem cameraCeará enfrenta o Flamengo pela Série A (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará está escalado para visitar o Flamengo nesta quarta-feira (3), no Estádio do Maracanã, às 21h30 (de Brasília), valendo pela 37ª rodada da Série A. O técnico Léo Condé tem baixas importantes para a escalação desta noite.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O setor defensivo apresenta dois grandes desfalques: o zagueiro Willian Machado e o lateral-esquerdo Matheus Bahia. A dupla está suspensa pelo acúmulo de três cartões amarelos - punições recebidas no empate contra o Cruzeiro.

Eder e Rafael Ramos serão, respectivamente, os substitutos. O lateral-esquerdo Nicolas e o atacante Pedro Henrique estarão de fora por lesão.

continua após a publicidade

Vindo de empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, o Ceará está escalado com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Fernando Sobral; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya.

Pelo lado do Flamengo, o técnico Filipe Luís escolheu o seguinte time nesta noite: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x Ceará: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X CEARÁ
37ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere e ge tv;
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima;
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes;
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira.

ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Fernando Sobral; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya. Técnico: Léo Condé.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias