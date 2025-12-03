Com desfalques, Abel Ferreira muda a escalação do Palmeiras para enfrentar o Atlético-MG

O ano de 2025 do Palmeiras está praticamente perdido, apesar de matematicamente o time de Abel Ferreira ainda ter baixas chances de conquistar o Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (3), contra o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, o técnico Abel Ferreira tem algumas baixas e, portanto, foi obrigado a mudar a aquipe.

continua após a publicidade

➡️ Contra o Atlético-MG, Palmeiras corre risco de igualar pior sequência com Abel Ferreira

O meia-atacante Felipe Anderson sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e é desfalque, enquanto Giay, Aníbal Moreno e Facundo Torres estão suspensos. Com isso, o treinador português escalou o Verdão com a seguinte formação para este duelo.

Escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Allan e Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

Palmeiras tenta encerrar sequência negativa na temporada

Caso o resultado contra o Galo seja negativo, o time vai alcançar uma marca negativa na "Era Abel Ferreira": igualar a maior sequência sem vitórias. Atualmente, são seis jogos sem vencer, e o recorde sob o comando do português é de sete partidas.

A única vez em que o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, ficou sete partidas sem ganhar foi entre setembro e outubro de 2021. Na ocasião, foram três derrotas - para Corinthians, América-MG e RB Bragantino - e quatro empates - Atlético-MG duas vezes, Juventude e Bahia. Apesar da sequência ruim daquele ano, foi neste período em que o clube assegurou sua vaga na final Libertadores, justamente após empatar com o time mineiro.

continua após a publicidade

O Verdão é o vice-líder do Brasileirão, com 70 pontos, cinco atrás do Flamengo, que pode conquistar a taça da competição nesta penúltima rodada.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras