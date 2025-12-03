Atlético-MG está escalado para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

O Atlético está escalado para encarar o Palmeiras. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (3) às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo chega para a partida após perder para o Fortaleza e com uma seca de quatro jogos sem vencer na competição. A equipe ainda disputa dois opostos no Brasileirão, o sonho por uma vaga em um possível G8 e a classificação para a Libertadores 2026, e fugir de vez do rebaixamento, mesmo que pequenas, o time mineiro ainda tem chances matemáticas.

Do outro lado, o Palmeiras chega abalado após perder a final da libertadores para o Flamengo no último sábado (29). A equipe paulista pode terminar o ano sem levantar nenhum troféu, já que no Brasileiro para seguir sonhando com o título, precisa vencer suas partidas restantes e torcer para tropeços do Flamengo, líder com cinco pontos de distância.

Desfalques e retornos do Atlético

Para a partida, volta a ficar disponível ao técnico Sampaoli o atacante Rony, que cumpriu suspensão na última partida por cartão vermelho.

No entanto, seguem no departamento médico do clube, três atletas: Lyanco (tendão de aquiles) só volta a atuar em 2026; Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) iniciou processo de transição, e Caio Maia (joelho), ainda não têm a previsão de volta divulgada.

Escalações de Atlético e Palmeiras

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Martinez, Andreas Pereira, Allan e Raphael Veig; Flaco López e Vitor Roque.

ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 34ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 3 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Klein (RS);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).