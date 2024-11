Bragantino empata com lanterna e volta para o Z4 no Brasileirão

Atlético-GO e Bragantino se enfrentaram pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Ari Ferreira/Bragantino)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 21:05 • Goiânia (GO)

O Bragantino empatou por 0 a 0 com o Atlético-GO, neste sábado (9), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da superioridade do Massa Bruta no primeiro tempo, a segunda etapa foi dominada pelo Dragão, porém nenhum dos clubes conseguiu balançar as redes.

Na tabela do campeonato, após o resultado empatado e vitória do Juventude, o Bragantino chega aos 36 pontos e cai para a 17ª posição, dentro do Z4. Já o Atlético-GO, não tem mais chances de sair da zona de rebaixamento - com apenas 26 pontos, é o lanterna do Brasileirão.

Como foi a partida?

O primeiro tempo foi marcado pelo ataque forte do Bragantino, que pressionou o Atlético-GO durante todo o tempo. No entanto, com sólida defesa do Dragão, o Massa Bruta não conseguir balançar as redes. A equipe mandante não criou tantas oportunidades claras, sem dar "muito trabalho" para Cleiton.

Já na segunda etapa, a superioridade foi do Atlético-GO, que voltou do intervalo mais forte. Neste início, oportunidades foram criadas pelo Dragão, mas não encontraram o destino dentro do gol graças às quatro defesas de Cleiton. O Massa Bruta só voltou a reagir no final do período, com finalizações de Mosquera e Gustavo, que foram parados por Ronaldo. A partida terminou sem gols.

O que vem por ai?

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Bragantino recebe o São Paulo no Nabizão, em Bragança Paulista, às 16h30 (de Brasília). Na última posição do Z4, o Atlético-GO viaja até Curitiba, onde encara o Athletico-PR, às 16h30, na Ligga Arena. Os dois confrontos acontecerão no dia 20 de novembro, após a Data Fifa.

Guilherme Romao, do Atletico-GO, durante partida contra o Bragantino peloBrasileirão (Foto: Heber Gomes/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X RB BRAGANTINO

33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO);

🟨 Cartões amarelos: Gonzalo Freitas, Lacava e Rhaldney (ACG); Lincoln e Raul (RBB)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO (Técnico: Anderson Gomes)

Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão (Janderson); G. Freitas (Rhaldney), Baralhas, Alejo Cruz; M. Lacava (Shaylon), Derek (Hurtado) e Luiz Fernando (Campbell).



BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom (Raul), Lucas Evangelista (Gustavinho) e Lincoln (Henry Mosquera); Jhon Jhon (Cavaleiro), Vitinho (Vinicinho) e Eduardo Sasha.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

4️⃣ Quarto árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)