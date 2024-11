Corinthians consegue feito que não acontecia desde 2020

Neste sábado (9), o Corinthians venceu o Vitória por 2 a 1, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto e Memphis Depay fizeram os gols do clube alvinegro. Foi a quarta vitória consecutiva do Timão na competição nacional, um feito que não acontecia desde 2020.

continua após a publicidade

Nas últimas rodadas, o clube alvinegro venceu o Athletico Paranaense por 5 a 2, superou o Cuiabá por 1 a 0 e bateu seu rival, Palmeiras, por 2 a 0. Com o resultado conquistado no Barradão, os comandados de Ramón Díaz embalaram no Brasileirão e o Corinthians subiu para a décima colocação.

➡️ Corinthians vence o Vitória de virada e se afasta da zona de rebaixamento

Fazia tempo...

A última vez que o clube alvinegro venceu quatro jogos seguidos no Campeonato Brasileiro foi em 2020. Na ocasião, o treinador era Vagner Mancini. O Corinthians superou São Paulo, Goiás, Botafogo e Fluminense.

continua após a publicidade

Naquele ano, o Timão frequentou a zona de rebaixamento durante o primeiro turno e conseguiu se livrar da degola na reta final da competição. O Corinthians terminou aquele Campeonato Brasileiro na 12ª colocação.

Corinthians venceu o Vitória por 2 a 1, em Salvador (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Tabela

O Corinthians iniciou a rodada com a mesma pontuação do Vitória, mas com um triunfo a menos. Com a vitória, o Timão se afastou ainda mais da zona de rebaixamento, agora com sete pontos de vantagem sobre o Athletico Paranaense, 17º colocado, que ainda joga nesta rodada.

continua após a publicidade

As atenções do clube alvinegro podem mudar neste final de Brasileirão. Em décimo lugar, o Corinthians ocupa a zona de classificação para a Copa Sul-Americana e almeja até uma vaga na Libertadores, dependendo dos resultados das copas.

Caso Botafogo, Flamengo e Cruzeiro conquistem a Libertadores, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, respectivamente, o Campeonato Brasileiro poderá conceder vagas para os nove primeiros colocados.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximo jogo

Com a Data Fifa, o Timão ficará 11 dias sem jogar. O Corinthians volta a entrar em campo no dia 20 de novembro, em duelo contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, às 11h (de Brasília).