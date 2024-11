Autor do segundo gol corintiano diante do Vitória, em Salvador, Memphis Depay marcou seu primeiro gol com a bola rolando vestindo a camisa do Timão. Esse foi o seu terceiro desde que chegou no clube. Antes, o holandês havia marcado um gol de falta e outro de pênalti.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Na saída de campo, o camisa 94 se mostrou contente com o desempenho da equipe na partida, principalmente pela rápida recuperação após o gol sofrido em falha do goleiro Hugo Souza.

- Hoje, honestamente, o time jogou bem em alguns momentos, tentamos achar espaços e começamos bem. Precismos considerar que o gol que sofremos não nos ajudou, mas depois disso conseguimos competir e fazer o 1 x 1 bem rápido - analisou.

continua após a publicidade

Esse foi o décimo jogo de Memphis com o Corinthians e, na opinião do jogador, já é possível notar uma evolução física desde sua estreia, o que impacta diretamente em seu rendimento no campo.

- Já tenho mais força e explosão no corpo no geral. Se eu me sinto mais forte, posso acelerar e criar mais. Minha força está voltando, me sinto mais confortável. Mesmo assim, temos muito o que evoluir - completou Memphis.

continua após a publicidade

Depay jogador do Corinthians comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Vitoria no estadio Barradao pelo Campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Jhony Pinho/AGIF

A vitória do Corinthians começou a ser construída ainda no primeiro tempo, com assistência de Garro para Yuri Alberto empatar a partida. No segundo tempo, o meia voltou a ser decisivo para dar mais uma assistência, dessa vez para o atacante holandês virar o placar.

➡️ Corinthians vence o Vitória de virada e se afasta da zona de rebaixamento

➡️ Corinthians consegue feito que não acontecia desde 2020

Com os três pontos, o alvinegro chegou a 41 pontos e passou momentaneamente para a décima posição na tabela do Brasileirão. A distância para o Athletico-PR, primeiro que abre a zona do rebaixamento, é de 34 pontos, mas dois jogos a menos.

O Corinthians volta a entrar em campo no dia 20 de novembro, uma quarta-feira, após a Data Fifa. O adversário será o cruzeiro, na Neo Química Arena.