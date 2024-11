Com mudanças na zaga e lateral, Zubeldía escala o São Paulo contra o Athletico

(Foto: Nilton Fukuda / saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 20:04 • São Paulo (SP)

Em busca de uma vaga direta para a Libertadores, o São Paulo recebe o Athletico, no Morumbis, neste sábado (9), com mudanças nesta 33ª rodada do Brasileirão. Além do desfalque do lateral-esquerdo Welington, o zagueiro Arboleda também não vai entrar em campo.

O beque são-paulino levou uma pancada na perna direita no último treinamento da equipe e iniciou tratamento, mas está fora. Na vaga, Ruan será o titular, enquanto Sabino atuará improvisado na lateral-esquerda. Por outro lado, o volante Alisson, que passou por cirurgia no tornozelo direito em julho, está relacionado para a partida.

O São Paulo vai a campo contra o Athletico com: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Sabino; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.

