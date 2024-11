Flamengo chega a Minas Gerais com Gerson e Gabigol festejados

Gerson foi um dos mais comemorados pela torcida. (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 09/11/2024 - 19:52 • Belo Horizonte, MG

O Flamengo chegou a Belo Horizonte no início da noite deste sábado e foi recebido com festa pela torcida rubro-negra. Um grupo com cerca de 60 torcedores recepcionou o time no hotel onde a delegação ficará concentrada até o jogo deste domingo diante do Atlético-MG, às 16h, na Arena MRV, em duelo que irá definir o campeão da Copa do Brasil.

Gabigol e Gerson foram os mais exaltados pela torcida. O atacante acenou para os flamenguistas, mas entrou direto para o hotel. Já o meia, que vem sendo o grande destaque do time na temporada, parou para fazer selfies com os torcedores. Ficou pelo menos cinco minutos interagindo com a maioria, e atendeu a um pedido singelo de uma senhora:

— Gerson, tira foto com o meu neto! Tira foto com o meu neto! —, pediu ela.

O meia, então, pegou a criança no colo e fez fotos com toda a calma do mundo. A mesma calma que ele costuma ter e que o auxiliam a dar os passes mais lúcidos quando que está em campo. David Luiz, Wesley e Evertton Araújo também atenderam aos torcedores.

Gerson atendeu pedido e pegou criança no colo em Minas. (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Escalação do Flamengo: Filipe Luís tem dúvida no ataque

Na manhã deste sábado, antes da viagem a Belo Horizonte, o Flamengo fez o último treino em preparação para a final da Copa do Brasil. E o técnico Filipe Luís deixou em aberto uma posição.

A dúvida está entre o retorno de Bruno Henrique — que cumpriu suspensão automática na vitória por 3 a 1, no jogo de ida, no Maracanã — e Michael. Erick Pulgar, por sua vez, também estava suspenso, mas tem o retorno assegurado no meio-campo.

Assim, com exceção do ataque, a escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG está definida com Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Michael) e Gabigol.

A capital mineira teve um sábado chuvoso, mas a previsão é de tempo firme para a grande final da Copa do Brasil. O jogo está marcado para às 16h (de Brasília) deste domingo, na Arena MRV.