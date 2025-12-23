Boto compara Flamengo e Palmeiras, detalha a base e dispara: 'Pressão é diferente'

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, concedeu entrevista na última segunda-feira (23) e comparou o clube carioca ao Palmeiras, rival direto na disputa por títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

+ Palmeiras tem preparação de 'profissional', e joia destaca Copinha: 'Copa do Mundo da base'

Entre os temas abordados, as categorias de base ganharam destaque. Na avaliação de Boto, o Alviverde está à frente do Flamengo no trabalho de transição dos jovens para o elenco profissional, processo liderado por João Paulo Sampaio.

- Nisso o Palmeiras está mais à frente (transição de jovens da base para a equipe profissional). Não em termos melhores jogadores na formação, é na transição que faz para o nível profissional. Nós vamos tentar caminhar nesse sentido. Uma das coisas que fizemos foi com o Alfredo (Almeida), para ter ligação direta conosco. Sabendo que são contextos completamente diferentes. O Palmeiras, apesar da grandeza que tem, não tem a grandeza do Flamengo - afirmou José Boto, ao podcast "No Princípio Era a Bola", de Portugal.

Um dos fatores que dificultam a transição, de acordo com Boto, é a grandeza do Flamengo e de sua torcida, além de ataques pessoais aos atletas, sobretudo nas redes sociais. Um dos exemplos citados pelo dirigente foi o zagueiro João Victor, de 17 anos.

O defensor foi presença constante nas listas de relacionados do Flamengo ao longo da temporada, mas recebeu poucas oportunidades e cometeu falhas quando acionado pelo técnico Filipe Luís.

- A pressão no Palmeiras é diferente do Flamengo. Não estamos a falar de o jogador não estar pronto para jogar. Estamos a falar de irem à rede social do miúdo, da mãe, darem cabo dele, dizerem que fez de propósito. Coisas completamente loucas que não estamos habituados - completou.

Jogadores de Palmeiras e Flamengo disputam posse de bola durante final da Copa Libertadores (Foto: Crizam FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press)

Clubes de maior poderio financeiro do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras disputaram dois dos principais títulos do calendário sul-americano, com os cariocas campeões em ambas as competições. No torneio nacional, o Flamengo levou vantagem de três pontos ao fim das 38 rodadas. Na Libertadores, venceu por placar mínimo, com gol de cabeça do zagueiro Danilo, que garantiu o tetracampeonato.

