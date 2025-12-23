Palmeiras tem preparação de 'profissional', e joia destaca Copinha: 'Copa do Mundo da base'

O Palmeiras segue em preparação na Academia de Futebol para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), marcada para 5 de janeiro, na Arena Barueri, contra o Monte Roraima-RR.

O elenco alviverde utiliza as instalações da Academia de Futebol, CT do profissional, antes do início do principal torneio de base do futebol brasileiro. A expectativa é que diversos jogadores com passagem pelo elenco principal participem da competição, entre eles o zagueiro Benedetti.

A definição final da lista será feita após conversa com o técnico Abel Ferreira, que pode integrar alguns nomes ao elenco profissional em razão do calendário nacional apertado, alterado pela realização da Copa do Mundo.

Referência e um dos jogadores mais experientes do grupo, o lateral-esquerdo Arthur comentou a importância do torneio, que considera a "Copa do Mundo" da base.

- A Copinha é a Copa do Mundo da Base. Enquanto os profissionais estão de férias, a gente está trabalhando, o foco está no Sub-20. A torcida também vai em peso no estádio, isso faz muita diferença, os meninos que estão chegando agora não estão acostumados - afirmou.

- Foi um ano bastante produtivo, pude aproveitar bem as oportunidades que tive. Depois da Copinha e do início do Brasileiro, cheguei à Seleção Brasileira pelo meu desempenho em campo. Também consegui chegar ao profissional, fui relacionado, tive experiências com os atletas da minha posição – o Piquerez é uma grande referência, um ídolo do clube - completou.

Elenco do Palmeiras durante prepração para a Copinha (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Jogos do grupo 27

5 de janeiro, 17h15: Remo x Batalhão-TO

5 de janeiro, 19h30: Palmeiras x Monte Roraima-RR

8 de janeiro, 17h15: Monte Roraima-RR x Remo

8 de janeiro, 19h30: Palmeiras x Batalhão-TO

11 de janeiro, 8h45: Batalhão-TO x Monte Roraima-RR

11 de janeiro, 11h: Palmeiras x Remo

Palmeiras na Copinha

O Palmeiras vai em busca do terceiro título da Copinha. A primeira conquista veio em 2022, com goleada por 4 a 0 sobre o Santos na final, disputada no Allianz Parque. No ano seguinte, a equipe alviverde superou o América-MG por 2 a 1, no Canindé, e ficou com a taça.

Em 2025, a equipe sub-20 do Verdão conquistou o Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo ao vencer o Red Bull Bragantino na final, nos pênaltis, após dois empates. Na temporada anterior, as Crias da Academia foram campeãs diante do Cruzeiro, com vitória por 5 a 2 no placar agregado. Antes disso, o Palmeiras já havia faturado o Brasileiro Sub-20 em 2018 e 2022, ao derrotar Vitória e Corinthians nas decisões, respectivamente.