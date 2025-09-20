Botafogo x Atlético-MG: equipes estão escaladas para duelo pelo Brasileirão
Glorioso recebe o Galo no Nilton Santos em partida válida pela 24ª rodada
Botafogo e Atlético-MG estão escalados para o duelo deste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o Glorioso, vale a virada de chave após tropeços consecutivos e manutenção no grupo de classificação para a próxima Libertadores, enquanto o Galo visa amenizar a pressão na parte inferior da tabela.
Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, precisou modificar mais uma vez o 11 inicial por causa de lesões. Alex Telles, com dores musculares, e Danilo, com lesão na posterior da coxa, saem para as entradas de Marçal e Newton.
Com isso, a equipe carioca vai a campo com: Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Marçal; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Chris Ramos.
Do outro lado, Jorge Sampaoli, em início de trabalho ainda em busca do melhor encaixe, também vai com time modificado após o desgastante confronto com o Bolívar, na altitude de La Paz.
O time titular do Galo no Rio de Janeiro tem: Everson, Natanael, Lyanco, Alonso, Vitor Hugo e Caio Paulista; Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomis e Reinier; Hulk.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG
BRASILEIRÃO — 24ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir: Prime Video (streaming);
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP);
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico Davide Ancelotti):
Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Marçal; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Chris Ramos.
ATLÉTICO-MG (Técnico Jorge Sampaoli):
Everson, Natanael, Lyanco, Alonso, Vitor Hugo e Caio Paulista; Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomis e Reinier; Hulk.
