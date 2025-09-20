O Campeonato Brasileiro de 1995 marcou o renascimento de um Botafogo competitivo, empurrado por um elenco talentoso e pela genialidade de Túlio Maravilha. Na 2ª fase, em 12 de novembro, o Glorioso recebeu o Atlético-MG e protagonizou uma das atuações mais marcantes da campanha do título. Diante de sua torcida, no Maracanã, o time de Paulo Autuori aplicou uma goleada incontestável por 5 a 0, com gols de Gonçalves, Donizete e Túlio. O Lance! relembra Botafogo 5 x 0 Atlético-MG no Brasileirão 1995.

O jogo, válido pelo Grupo B, começou com intensidade botafoguense. Logo aos 11 minutos, o zagueiro Gonçalves abriu o placar de cabeça, mostrando a força da bola parada do Glorioso. Pouco depois, o ataque brilhou: Donizete marcou dois gols em sequência, aos 15 e aos 19 minutos, praticamente encaminhando a vitória ainda na primeira etapa.

Botafogo 5 x 0 Atlético-MG no Brasileirão 1995

O Atlético-MG, comandado por Procópio Cardoso, até tentou reagir, mas não conseguiu conter a velocidade do ataque alvinegro nem a pressão exercida pelo meio-campo de Leandro Ávila e Sérgio Manoel. A defesa mineira, com Ronaldo e Jorge Luiz, sofreu para segurar a dupla ofensiva de Donizete e Túlio. No segundo tempo, a festa aumentou: Túlio Maravilha deixou sua marca duas vezes, aos 35 e aos 44 minutos, fechando o placar em 5 a 0.

A vitória consolidou o Botafogo como um dos candidatos mais fortes ao título e foi um recado para os rivais. A sintonia entre Donizete e Túlio, conhecida como a “Dupla do Barulho”, desequilibrou e ficou eternizada como uma das melhores parcerias de ataque dos anos 1990.

Atuação de gala do Botafogo

O Botafogo dominou o jogo em todos os setores. A defesa, liderada por Gottardo e Gonçalves, foi sólida e ainda apareceu no ataque. O meio-campo controlou o ritmo, com Beto e Sérgio Manoel ditando as jogadas. Na frente, Donizete mostrou velocidade e oportunismo, enquanto Túlio reforçou sua fama de artilheiro implacável.

O Atlético-MG, por outro lado, teve uma tarde desastrosa. Adilson, o “Paredão”, não conseguiu segurar a avalanche alvinegra, e a equipe mostrou fragilidade defensiva. Jogadores como Ézio e Euller pouco produziram, sendo neutralizados pela marcação firme dos cariocas.

Ficha técnica - Botafogo 5 x 0 Atlético-MG no Brasileirão 1995

Botafogo 5 x 0 Atlético-MG

Data: 12/11/1995

Competição: Campeonato Brasileiro – 2ª fase, Grupo B

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Gonçalves (11’/1T), Donizete (15’ e 19’/1T), Túlio (35’ e 44’/2T)

Botafogo: Wagner; Wilson Goiano, Wilson Gottardo, Gonçalves e André Silva; Jamir, Leandro Ávila, Sérgio Manoel e Beto; Donizete e Túlio Maravilha.

Técnico: Paulo Autuori.

Atlético-MG: Adilson; Ronaldo, Jorge Luiz, Paulo Roberto Prestes e Dinho; Carlos, Doriva, Leandro Tavares e Cairo; Euller e Ézio.

Técnico: Procópio Cardoso.

Um marco da campanha campeã

O 5 a 0 sobre o Atlético-MG não foi apenas uma vitória expressiva. Representou um símbolo da força do Botafogo naquele campeonato, mostrando equilíbrio defensivo, poder de criação no meio e uma dupla de ataque letal. Foi um daqueles jogos em que tudo deu certo para o Glorioso, e que ficou marcado na memória do torcedor como um dos grandes momentos da conquista do Brasileirão de 1995.