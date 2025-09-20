O duelo entre Botafogo e Atlético-MG pelo Brasileirão de 1999 entrou para a memória como uma das exibições mais contundentes da equipe mineira na década. Em 18 de agosto, no Maracanã, o Galo não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma goleada por 5 a 1, com destaque para as atuações de Marques e Guilherme, que infernizaram a defesa alvinegra carioca. O Lance! relembra Botafogo 1 x 5 Atlético-MG no Brasileirão 1999.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Botafogo 1 x 5 Atlético-MG no Brasileirão 1999

O início foi avassalador. Logo no primeiro minuto, Belletti abriu o placar para o Atlético, aproveitando falha da defesa. Pouco depois, aos 5 minutos, Guilherme aumentou a vantagem, mostrando o faro de artilheiro que o acompanharia durante toda a temporada. O Botafogo, ainda atordoado, viu Marques deixar sua marca aos 15 minutos, transformando a partida em um pesadelo para os torcedores presentes.

A equipe de Carlos Alberto Torres tentou reagir no segundo tempo e chegou a diminuir com Rodrigo Beckham, aos 37 minutos, reacendendo uma pequena esperança. No entanto, o Atlético-MG manteve a intensidade e sacramentou a goleada com gols de Adriano Gerlin, aos 33, e Curê, aos 43 da etapa final. A atuação coletiva do Galo, sob o comando de Darío Pereyra, foi irretocável: defesa sólida, meio-campo criativo e ataque devastador.

continua após a publicidade

O resultado foi um dos mais expressivos do Atlético-MG naquele campeonato e consolidou a imagem do time como uma das forças ofensivas da competição. Já o Botafogo, em reconstrução, sofreu com a fragilidade defensiva e pouco conseguiu diante da superioridade atleticana.

A força ofensiva atleticana

O grande destaque da tarde foi a dupla Guilherme e Marques. Guilherme, que seria o artilheiro do Brasileirão de 1999, mostrou oportunismo e liderança no setor ofensivo. Marques, por sua vez, deu ritmo ao ataque, com movimentação intensa e qualidade técnica para desequilibrar. Belletti, abrindo o placar logo no primeiro minuto, simbolizou a postura agressiva do Galo, que entrou em campo decidido a atropelar.

continua após a publicidade

No meio, Robert e Mancini ajudaram a construir jogadas rápidas, explorando as falhas defensivas botafoguenses. Na defesa, Cláudio Caçapa e Galván deram segurança, e Velloso respondeu bem quando exigido. O Botafogo, com Valdir Bigode e Sérgio Manoel, até tentou reagir, mas a noite era mesmo mineira.

Ficha técnica - Botafogo 1 x 5 Atlético-MG no Brasileirão 1999

Botafogo 1 x 5 Atlético-MG

Data: 18/08/1999

Competição: Campeonato Brasileiro – 1ª fase

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Belletti (1’/1T), Guilherme (5’/1T), Marques (15’/1T), Rodrigo Beckham (37’/2T), Adriano Gerlin (33’/2T), Curê (43’/2T).

Botafogo: Wilson Júnior; Russo (Darci), Jorge Luiz, Clóvis e Bandoch; Rodrigo Beckham, Sérgio Manoel (Léo Guimarães), Reidner (Leandro Augusto) e Marcelinho Paulista; Valdir Bigode e Zé Carlos.

Técnico: Carlos Alberto Torres.

Atlético-MG: Velloso; Belletti (Edgar), Cláudio Caçapa, Ronildo e Carlos Galván; Valdir Benedito, Gallo, Robert e Mancini (Adriano Gerlin); Guilherme (Curê) e Marques.

Técnico: Darío Pereyra.

Um marco da campanha atleticana

A goleada por 5 a 1 foi um cartão de visitas do Atlético-MG no Brasileirão de 1999. Mais do que três pontos, mostrou a força ofensiva de um time que encantava os torcedores com futebol agressivo e envolvente. Para o Botafogo, ficou a lembrança amarga de uma das derrotas mais duras daquela temporada.