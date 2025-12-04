Memphis extravasa após golaço em treino do Corinthians; veja o vídeo

O treino do Corinthians desta quinta-feira (4), no CT Dr. Joaquim Grava, rendeu um momento inusitado. Durante um exercício de finalização, Memphis acertou um golaço e 'xingou' em alto e bom som. O holandês compartilhou o momento em suas redes sociais.

O camisa 10 do Timão disparou uma bomba no ângulo esquerdo, e após o golaço, soltou um palavrão. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Raniele acompanhou o momento e deu risada da reação do colega.

Assista ao gol de Memphis em treino do Corinthians

Memphis voltou a treinar com os companheiros após se recuperar de um edema ósseo no joelho esquerdo (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Recuperação

Memphis treinou com o elenco nesta quinta-feira (4), e deve ser reforço do Corinthians para as semifinais da Copa do Brasil. Recuperado de um edema ósseo no joelho esquerdo, o holandês é esperado pela comissão técnica para a decisão.

O primeiro jogo será na quarta-feira (10), Às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão. A volta está marcada para o dia 14, na Neo Química Arena. A última partida de Memphis foi há duas semanas, contra o São Paulo. O camisa 10 perdeu os últimos três jogos do Corinthians.

O atacante ficou fora da viagem do Corinthians para Fortaleza, onde foi derrotado por 2 a 1 pelo clube que leva o nome da cidade, na quarta-feira (3). Memphis permaneceu em São Paulo, onde realizou treinamentos com Charles e Matheuzinho, suspensos para a partida.

Antes das decisões, o Timão terá compromisso contra o Juventude, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, ao lado da Fiel. O duelo é válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro.