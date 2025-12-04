Walter, ex-Fluminense, é anunciado por clube baiano da Série D
Atacante chega para defender o Atlético de Alagoinhas em 2026
O atacante Walter saiu dos holofotes, mas não deixou o futebol de lado. Aos 36 anos, o atleta que brilhou com as camisas de Goiás, Athletico-PR e Fluminense, entre outros clubes, aceitou o desafio de defender o Atlético de Algoinhas em 2026, time do interior da Bahia, e voltará a disputar o Campeonato Brasileiro.
Antes de desembarcar no Carcará, Walter estava no Aquidauana, do Mato Grosso do Sul, e conquistou o acesso para a primeira divisão estadual nesta temporada.
Bicampeão baiano em 2021 e 2022, o Atlético de Alagoinhas, que se tornou SAF recentemente, será comandado pelo experiente técnico Agnaldo Liz na próxima temporada e vai oferecer um calendário cheio para a Walter, com as disputas do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Série D e Copa do Brasil.
A equipe estreia na temporada no dia 10 ou 11 de janeiro, quando visita o Vitória - ex-clube de Walter - na primeira rodada do Baianão (confira aqui o regulamento e datas).
Carreira de Walter
Formado no São José (RS), o pernambucano Walter tem no currículo passagens por grandes clubes, como Internacional, Porto (POR), Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico-PR e até o próprio Vitória, para citar alguns. Nos últimos anos, porém, ele rodou por times mais alternativos do futebol brasileiro e quer seguir fazendo história no Atlético de Alagoinhas.
Confira a nota oficial do Carcará
O Alagoinhas Atlético Clube SAF tem a honra de anunciar a chegada de Walter, atacante experiente, decisivo e conhecido por sua capacidade de mudar jogos com talento, força e personalidade.
Com passagens marcantes pelo futebol brasileiro e internacional, Walter chega para acrescentar qualidade, liderança e faro de gol ao elenco que defenderá nossas cores em 2026.
A torcida carcará recebe um atleta de trajetória marcante, acostumado a grandes desafios — e que agora veste o nosso manto para escrever um novo capítulo de glórias.
