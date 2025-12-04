menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Walter, ex-Fluminense, é anunciado por clube baiano da Série D

Atacante chega para defender o Atlético de Alagoinhas em 2026

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 04/12/2025
18:23
Atualizado há 3 minutos
Walter é anunciado pelo Atlético de Algoinhas (Foto: divulgação)
imagem cameraWalter é anunciado pelo Atlético de Algoinhas (Foto: divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Walter saiu dos holofotes, mas não deixou o futebol de lado. Aos 36 anos, o atleta que brilhou com as camisas de Goiás, Athletico-PR e Fluminense, entre outros clubes, aceitou o desafio de defender o Atlético de Algoinhas em 2026, time do interior da Bahia, e voltará a disputar o Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antes de desembarcar no Carcará, Walter estava no Aquidauana, do Mato Grosso do Sul, e conquistou o acesso para a primeira divisão estadual nesta temporada.

Bicampeão baiano em 2021 e 2022, o Atlético de Alagoinhas, que se tornou SAF recentemente, será comandado pelo experiente técnico Agnaldo Liz na próxima temporada e vai oferecer um calendário cheio para a Walter, com as disputas do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Série D e Copa do Brasil.

continua após a publicidade

A equipe estreia na temporada no dia 10 ou 11 de janeiro, quando visita o Vitória - ex-clube de Walter - na primeira rodada do Baianão (confira aqui o regulamento e datas).

Carreira de Walter

Walter em ação com a camisa do Aquidauana (Foto: @eduardofotoms)
Walter, ex-Fluminense, em ação com a camisa do Aquidauana; atacante é anunciado pelo Atlético de Alagoinhas, time da Série D (Foto: @eduardofotoms)

Formado no São José (RS), o pernambucano Walter tem no currículo passagens por grandes clubes, como Internacional, Porto (POR), Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico-PR e até o próprio Vitória, para citar alguns. Nos últimos anos, porém, ele rodou por times mais alternativos do futebol brasileiro e quer seguir fazendo história no Atlético de Alagoinhas.

continua após a publicidade

Confira a nota oficial do Carcará

O Alagoinhas Atlético Clube SAF tem a honra de anunciar a chegada de Walter, atacante experiente, decisivo e conhecido por sua capacidade de mudar jogos com talento, força e personalidade.

Com passagens marcantes pelo futebol brasileiro e internacional, Walter chega para acrescentar qualidade, liderança e faro de gol ao elenco que defenderá nossas cores em 2026.

A torcida carcará recebe um atleta de trajetória marcante, acostumado a grandes desafios — e que agora veste o nosso manto para escrever um novo capítulo de glórias.

A carreira do atacante Walter - Fluminense
Atacante Walter com a camisa do Fluminense em 2014; Atleta agora vai defender um time da Série D (Foto: Ricardo Ramos/Lancepress!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias