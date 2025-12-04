menu hamburguer
São Paulo

São Paulo bate o Atlético-MG e garante vaga na final da Copa do Brasil Sub-20

Tricolor garantiu sua vaga na final da competição

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 04/12/2025
18:23
Atualizado há 3 minutos
Jogo aconteceu em Diadema (Foto: Divulgação)
imagem cameraJogo aconteceu em Diadema (Foto: Divulgação)
O São Paulo derrotou o Atlético-MG por 3 a 0 no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20, revertendo a derrota por 1 a 0 sofrida na ida, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida desta quinta-feira (4) foi disputada no Distrital do Inamar, em Diadema.

Como foi o jogo?

Depois de ser derrotado no jogo de ida, o São Paulo entrou em campo com uma postura totalmente diferente no duelo decisivo contra o Atlético. Mais intenso, criativo e dominante, o time construiu a vitória com gols de Djhordney, Lucyan e Paulinho.

Este último, aliás, está no radar de Hernán Crespo, já estreou pelo profissional e foi o herói do título da Copinha neste ano. O gol do jogador saiu aos 47 minutos do primeiro tempo e chamou atenção da torcida.

O Atlético-MG pouco conseguiu criar e ainda viu sua situação se complicar no primeiro tempo, quando Igor Toledo foi expulso, deixando a equipe com um jogador a menos e sem forças para reagir. Nos minutos finais do segundo tempo, até chegou a pressionar um pouco mais e esboçar algo, mas sem sucesso.

Allan Barcellos conquistou a Copa do Brasil sub-20 de 2024 pelo São Paulo
Allan Barcellos conquistou a Copa do Brasil sub-20 de 2024 pelo São Paulo. (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

E o que vem por aí?

O São Paulo disputará a final da Copa do Brasil Sub-20 contra o América-MG. A decisão será na próxima terça-feira, no Independência, às 20h (de Brasília). Será disputada em jogo único. Vale destacar que o Tricolor é o atual campeão da competição Sub-20.

