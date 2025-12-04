O São Paulo derrotou o Atlético-MG por 3 a 0 no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20, revertendo a derrota por 1 a 0 sofrida na ida, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida desta quinta-feira (4) foi disputada no Distrital do Inamar, em Diadema.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Como foi o jogo?

Depois de ser derrotado no jogo de ida, o São Paulo entrou em campo com uma postura totalmente diferente no duelo decisivo contra o Atlético. Mais intenso, criativo e dominante, o time construiu a vitória com gols de Djhordney, Lucyan e Paulinho.

Este último, aliás, está no radar de Hernán Crespo, já estreou pelo profissional e foi o herói do título da Copinha neste ano. O gol do jogador saiu aos 47 minutos do primeiro tempo e chamou atenção da torcida.

continua após a publicidade

O Atlético-MG pouco conseguiu criar e ainda viu sua situação se complicar no primeiro tempo, quando Igor Toledo foi expulso, deixando a equipe com um jogador a menos e sem forças para reagir. Nos minutos finais do segundo tempo, até chegou a pressionar um pouco mais e esboçar algo, mas sem sucesso.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Allan Barcellos conquistou a Copa do Brasil sub-20 de 2024 pelo São Paulo. (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

E o que vem por aí?

O São Paulo disputará a final da Copa do Brasil Sub-20 contra o América-MG. A decisão será na próxima terça-feira, no Independência, às 20h (de Brasília). Será disputada em jogo único. Vale destacar que o Tricolor é o atual campeão da competição Sub-20.