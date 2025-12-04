Botafogo vai a campo muito modificado contra o Cruzeiro; veja escalação
Glorioso tem muitos desfalques para a partida no Mineirão
O Botafogo está escalado para o duelo com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Davide Ancelotti precisou fazer muitas alterações no time titular.
No sistema defensivo, o Glorioso não terá o goleiro Léo Linck, com quadro de inflamação na garganta, e o zagueiro Alexander Barboza, com estiramento ligamentar no joelho. Assumem as vagas Raul e Marçal.
Com Santi Rodríguez suspenso, e Savarino e Correa lesionados, a configuração muda. Barrera fará sua primeira exibição no 11 inicial. No meio, Allan jogará ao lado de Marlon Freitas, enquanto Cuiabano foi deslocado para a ponta.
Desta forma, o Botafogo vai a campo com: Raul, Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Cuiabano, Jordan Barrera, Artur e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Cruzeiro, do técnico Leonardo Jardim, tem a seguinte escalação: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Sinisterra e Kaio Jorge.
Ficha Técnica
CRUZEIRO X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 37ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira (2/12), às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte;
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta); Cazé TV (streaming) e Premiere (pay-per-view);
🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA);
⚽ ESCALAÇÕES
CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
BOTAFOGO: Raul, Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Cuiabano, Jordan Barrera, Artur e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
