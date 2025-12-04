Defesa de Bruno Henrique, do Flamengo, se manifesta sobre decisão da Justiça do DF

A defesa de Bruno Henrique, do Flamengo, se manifestou após a Justiça do Distrito Federal aceitar um recurso do Ministério Público (MPDFT) nesta quinta-feira (4) e tornar o jogador réu pelo crime de estelionato no caso que envolve suposta manipulação de apostas esportivas. Ele já respondia por fraude esportiva. Além do atleta, outras oito pessoas serão indiciadas, incluindo o irmão Wander Nunes Pinto.

Em resposta ao Lance!, defesa do atacante afirmou recebeu a decisão com indignação, pois a medida contraria uma decisão anterior, já fundamentada em primeira instância. Segundo os advogados, será apresentado um novo recurso às instâncias competentes, na expectativa de reverter o que consideram um equívoco na acusação.

— A defesa do atleta Bruno Henrique recebeu com indignação a notícia do julgamento que acatou recurso do MPDFT para abrir ação penal quanto a um suposto crime de estelionato, fato que contraria decisão fundamentada do juiz de primeira instância. Com confiança no Poder Judiciário, será apresentado recurso pela defesa aos órgãos competentes, que demonstrará, mais uma vez, o claro equívoco da denúncia — disse o comunicado da defesa.

O crime de estelionato (art. 171) corresponde ao ato de obter vantagem ilícita por meio de fraude ou engano, causando prejuízo a outra pessoa. Se condenado, o Bruno Henrique pode pegar de um a cinco anos de prisão.

Relembre o caso envolvendo Bruno Henrique

Bruno Henrique foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal (DF) em junho, junto ao irmão, Wander Nunes Pinto, e mais sete pessoas. Segundo a acusação, o atleta teria avisado ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na ocasião, o jogador estava pendurado com dois cartões no Brasileirão.

Apostas feitas por Wander, a esposa dele, uma prima e amigos levantaram suspeitas das casas de apostas pelo volume investido no cartão do atacante. Mensagens extraídas do celular do irmão de Bruno Henrique serviram de base para a denúncia.

Em 4 de setembro, Bruno Henrique foi condenado pelo STJD por manipulação de resultados. O jogador foi suspenso por 12 jogos no Brasileirão e foi multado em R$ 60 mil. Uma das principais linhas de defesa do atacante do Flamengo, apresentada pelos advogados Michel Assef Filho e Alexandre Vitorino, foi o pedido de prescrição do caso, o que não foi acolhido pelo Tribunal.

Discordando da punição, a defesa de Bruno Henrique entrou com recurso, que foi julgado no dia 13 de novembro e acabou com a absolvição do atacante no processo sobre possível manipulação de resultado, e o jogador está liberado para atuar normalmente.

