Com empate do Cruzeiro, Palmeiras encerra Brasileirão na segunda posição

Com o empate do Cruzeiro com o Botafogo por 2 a 2 nesta quinta-feira (4), o Palmeiras garantiu matematicamente a segunda colocação do Brasileirão. Sem chances de alcançar o campeão Flamengo, que chegou aos 78 pontos, o Verdão também não pode mais ser ultrapassado pelo time mineiro — que até pode igualar os 73 pontos, mas perde no número de vitórias.

continua após a publicidade

➡️ CBF divulga áudio do VAR em expulsão de Piquerez em Atlético-MG x Palmeiras

Assim, o Palmeiras chega à última rodada sem grandes objetivos. No domingo (7), às 16h (de Brasília), no Castelão, o time enfrenta o Ceará, que vive situação oposta: precisa vencer para se garantir na Série A em 2026. Para os paulistas, o duelo tem peso competitivo bem menor.

Allan comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Galo (Foto: Fillipe Alves/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

➡️ Elenco do Palmeiras ganha folga antes de último jogo da temporada

Além do desgaste acumulado ao longo da temporada, o técnico Abel Ferreira terá desfalques certos. Raphael Veiga recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da despedida de 2025. Já o lateral-esquerdo Piquerez foi expulso na partida contra o Atlético-MG e também cumprirá suspensão. Com isso, Jefté deve assumir a vaga na esquerda, enquanto Mauricio ou Ramón Sosa podem aparecer no meio-campo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A equipe palmeirense chega ao seu 76º jogo no ano, após disputar Libertadores até a final, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Brasileirão e o Mundial de Clubes da Fifa. Diante da maratona, a tendência é que Abel avalie possíveis rotações no elenco para evitar desgaste físico ainda maior.