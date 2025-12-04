Santos tem quase o dobro de aproveitamento com Neymar em campo

Neymar desfalcou o Santos em algumas rodadas do Brasileirão por lesões e até suspensão. Ao analisar os números de forma objetiva, porém, fica claro que a presença do camisa dez interfere diretamente no desempenho da equipe e ajuda o clube na luta contra o rebaixamento.

O impacto de Neymar no desempenho do Santos no Brasileirão de 2025 aparece de forma clara na comparação entre as partidas com e sem o camisa 10. Nos 18 jogos em que esteve em campo, o time somou sete vitórias, cinco empates e seis derrotas, alcançando aproveitamento de 48,1%. Sem o atacante, o cenário muda bastante: em 18 partidas, foram apenas três vitórias, seis empates e nove derrotas, com aproveitamento de 27,8%.

A presença de Neymar também influencia diretamente o setor ofensivo. Com ele, o Santos marcou 21 gols, criou 34 grandes chances e finalizou 226 vezes, sendo 73 no alvo. Sem o jogador, a equipe anotou 18 gols, somou 27 grandes oportunidades e finalizou 248 vezes, com 67 arremates no gol.

Santos com Neymar 🆚 Santos sem Neymar

Jogos: 18 - 18 Vitórias: 7 - 3 Empates: 5 - 6 Derrotas: 6 - 9 Aproveitamento: 48.1% - 27.8% Gols marcados: 21 - 18 Gols sofridos: 23 - 27 Grandes chances de gol: 34 - 27 Finalizações (no gol): 226 (73) - 248 (67)

Rodada final do Brasileirão terá briga direta contra o rebaixamento

Com o título do Brasileirão 2025 já definido nas mãos do Flamengo, a atenção se volta agora para a 38ª rodada, que definirá os quatro clubes rebaixados para a segunda divisão nacional. Nessa disputa, dois times chamam atenção especial do torcedor médio brasileiro por ainda estarem na zona de risco: o Santos, que passou boa parte da temporada próximo às últimas posições da tabela, e o Internacional, que entrou em uma espiral negativa nas últimas partidas.

Até pouco tempo, Santos e Inter nunca haviam sido rebaixados. O Colorado sofreu a amarga experiência de sair da elite em 2016, pela primeira e única vez em sua história até então. O Santos, por sua vez, enfrentou seu maior trauma recente em 2023, quando caiu, conquistou o título da Série B na última temporada, e agora busca se manter na elite neste ano.

Neymar acumula 29 jogos e 12 gols com a camisa do Santos nesta temporada. (Foto: Luiz Erbes/Agif/Gazeta Press)

Nesta temporada, Santos e Inter chegam à última rodada em momentos distintos, mas ambos ainda com risco de rebaixamento. O Peixe apresenta situação mais favorável, principalmente após vencer o Juventude por 3 a 0, com três gols de Neymar na última rodada, quarta-feira (3). Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda tem apenas 2% de chance de ser rebaixado.

O Inter, por outro lado, vive cenário preocupante. Com mais uma derrota contundente, desta vez para o São Paulo por 3 a 0, o time liderado por Abel Braga enfrenta 77,6% de probabilidade de queda, segundo o mesmo instituto. Desconsiderando Sport e Juventude, que já estão matematicamente rebaixados, o Campeão de Tudo é o clube com maior probabilidade de queda.

O Inter recebe o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, enquanto o Santos enfrenta o Cruzeiro na Vila Belmiro, ambos no domingo (7), às 16h (de Brasília).