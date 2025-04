Botafogo encara o Bragantino e tenta consolidar arrancada

Bragantino e Botafogo entram em campo a partir das 16h (de Brasília) deste sábado (12) no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, vivendo momentos distintos. Enquanto o time da casa tenta encerrar uma sequência de seis jogos sem vitória por diferentes competições, os cariocas querem embalar de vez na temporada e seguir na parte de cima da tabela de classificação do Brasileirão.

Com quatro pontos em dois jogos, o Botafogo começa a dar sinais de consolidação de seu modelo de jogo sob o comando de Renato Paiva. O time fez uma boa estreia fora de casa, no empate sem gols diante do Palmeiras, e teve uma atuação perto do convincente na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no sábado (5). A equipe também foi dominante no meio de semana, apesar de o triunfo sobre o Carabobo ter vindo apenas nos minutos finais.

O time deve ter praticamente força máxima. O único desfalque confirmado é de Bastos, que ainda não se recuperou totalmente da lesão no joelho esquerdo. Mas outras duas mudanças devem ser feitas em relação ao time que alinhou diante do Carabobo, com Cuiabano indo para a lateral-esquerda, e Patrick de Paula assumindo a vaga de Santiago Rodríguez.

Veja as prováveis escalações de Bragantino e Botafogo

O Bragantino entra em campo com o técnico Fernando Seabra pressionado. O time tem apenas um ponto em dois jogos no Brasileirão, e um novo tropeço pode deixar a equipe no Z-4. Ainda que seja início de Campeonato Brasileiro, a sequência de seis jogos sem vitórias que vem desde o Paulistão está pesando.

Não bastasse isso, Seabra tem quatro desfalques, todos por lesão: Sant'Anna, Fabinho, Nathan Mendes e Fernando.

A provável escalação do Bragantino tem Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Eduardo Sasha e Vinicinho.

O Botafogo, por sua vez, deve ser escalado com John; Vitinho, Jair, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Igor Jesus e Savarino.