Torcedores se impressionam com gol do Botafogo contra o Santos: 'Mas já?'

O Botafogo quebrou o recorde de gol mais rápido do Campeonato Brasileiro e balançou as redes contra o Santos, com apenas 22 segundos de jogo. Após ótima jogada do volante Danilo, Joaquín Correa tocou na saída do goleiro para abrir o placar pela 30ª rodada, no Estádio Nilton Santos. Após o lance, os torcedores reagiram nas redes sociais.

Neste sábado (25), o meia Alan Franco marcou o gol da vitória do Atlético-MG contra o Ceará com apenas 23 segundos, marcando o gol mais rápido desta edição do Brasileirão, até então. No entanto, Joaquín Correa superou essa marca ao balançar as redes um segundo antes, contra o Santos, em partida válida pela mesma rodada.

Nas redes sociais, os torcedores se impressionaram com a velocidade do gol marcado pelo Glorioso. Um dos internautas destacou que é inacreditável sofrer um gol com apenas 22 segundos de jogo. Confira abaixo.

Apesar do gol sofrido, o Santos não se abateu, manteve a pressão e conquistou o empate com um gol do jovem Souza, de apenas 19 anos. Com o resultado parcial, o Botafogo segue estacionado na 6ª posição, com 47 pontos. Enquanto o Santos vai conquistando um ponto importantíssimo na luta contra o rebaixamento.