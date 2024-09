Flamengo confirma venda de joia da base a clube de Portugal

Marcos Braz, vice-presidente de (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 17:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (2) que concluiu a transferência de Igor Jesus ao Estrela Amadora, de Portugal, que adquiriu 50% dos direitos econômicos do volante. O clube europeu pagou 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões na cotação atual) pelo negócio, segundo informações do jornalista Venê Casagrande.

O jovem de 21 anos teve boas oportunidades com Tite no início da temporada, principalmente durante após o Campeonato Carioca, mas perdeu espaço recentemente para Allan e Evertton Araújo. Por isso, o jogador e seu staff avaliavam positivamente a saída do Rubro-Negro.

Igor Jesus deixa o Flamengo após 32 partidas pelo profissional, com duas assistências e nenhum gol no período. Ele assina por quatro anos com o Estrela Amadora, até junho de 2028, e viajou para Portugal no último sábado (31).

Além de Igor, o Rubro-Negro emprestou Victor Hugo ao Goztepe, da Turquia, na negociação que trouxe Carlos Alcaraz ao clube carioca. O Fla ainda estuda negociar outros jovens com pouco espaço, como Matheus Gonçalves.

Confira abaixo a nota oficial do Flamengo sobre a venda de Igor Jesus ao Estrela Amadora:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a venda de 50% do atleta Igor Jesus ao Estrela da Amadora, de Portugal. O contrato será por quatro temporadas. O Rubro-Negro permanece com os outros 50% dos direitos. Agradecemos pela dedicação, profissionalismo, e desejamos sucesso na sequência da carreira do Garoto do Ninho."

Igor Jesus em ação pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)