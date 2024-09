Rodolfo Landim está na presidência rubro-negra desde 2019 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 09:34 • Rio de Janeiro

O Flamengo entra em setembro pressionado pelo que vem apresentando dentro de campo após gastos elevados. Com resultados oscilantes ao longo do ano, a equipe recebe críticas de seus torcedores semana após semana, e o último quadrimestre de 2024 será crucial para garantir a volta aos caminhos dos títulos depois de passar em branco no último ano.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Após um 2023 sem levantar taças, a diretoria investiu pesado nas duas janelas que teve para reforçar o elenco. Ao todo, foram aproximadamente R$ 300 milhões gastos nos mercados de verão e inverno, o que leva o ano atual a ser o de maior investimento da gestão de Rodolfo Landim.

O Rubro-Negro já havia concretizado as chegadas de Nicolás de la Cruz, Matías Viña, Léo Ortiz e Carlinhos; em agosto, precisou correr atrás de novos nomes após o plantel lidar com lesões, e trouxe Michael, Alex Sandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. Veja abaixo os gastos detalhados:

⚽ Nicolás de la Cruz - R$ 78 milhões - River Plate

⚽ Matías Viña - R$ 42,7 milhões - Roma

⚽ Léo Ortiz - R$ 37,6 milhões - Red Bull Bragantino

⚽ Carlinhos - R$ 3,2 milhões - Nova Iguaçu

⚽ Michael - grátis - rescindiu com o Al-Hilal

⚽ Alex Sandro - grátis - sem clube após deixar a Juventus em junho

⚽ Carlos Alcaraz - R$ 110 milhões - Southampton

⚽ Gonzalo Plata - R$ 24 milhões - Al-Sadd

Flamengo confirma venda de joia da base a clube de Portugal

Em comparação, os mandatários cariocas desembolsaram pouco menos de R$ 200 milhões em 2019, ano dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Relembre os custos:

⚽ Gabigol - sem custos - empréstimo junto à Inter de Milão (veio a ser comprado em janeiro de 2020)

⚽ Arrascaeta - R$ 87,8 milhões - Cruzeiro

⚽ Gerson - R$ 60 milhões - Roma

⚽ Bruno Henrique - R$ 23 milhões - Santos

⚽ Rodrigo Caio - R$ 22 milhões - São Paulo

⚽ Rafinha - grátis - fim de vínculo com o Bayern de Munique

⚽ Filipe Luís - grátis - fim de vínculo com o Atlético de Madrid

⚽ Pablo Marí - R$ 5,5 milhões - Grupo City

Em reais, a contratação do volante Alcaraz representa o recorde de mais cara da história, superando os valores pagos por Pedro em 2020 (R$ 102,6 milhões). De La Cruz e Viña também invadiram o top-10 do ranking histórico do clube.

Landim e Braz são os rostos principais da diretoria do Flamengo (Foto: Alexandre Vidal / CRF)

Entretanto, as cifras não se traduziram necessariamente dentro das quatro linhas. Sob o comando de Tite, o Flamengo tem sido amplamente criticado por um futebol pouco vistoso e o excesso de tropeços, mas segue vivo na Libertadores e na Copa do Brasil, e inserido na corrida pelo título do Brasileirão.

Com o descanso para a Data Fifa, o Rubro-Negro deve se preparar para enfrentar uma batida forte nos próximos meses, tentando transformar valores em conquistas. Com jogadores como Gabigol e Arrascaeta voltando de lesão, e a integração dos reforços recentes, a atmosfera vai se elevar no quesito pressão, para fechar a gestão Landim em paz com a Nação.

Camisa Oficial Flamengo I 2024 Camisa Oficial Flamengo I 2024 Aproveite para comprar a camisa deste ano do Mengão. Personalize o Manto com a numeração do seu craque favorito! A partir de R$ 349,99