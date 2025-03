Com Gabigol e Dudu, Cruzeiro lança novo uniforme para 2025

O Cruzeiro lançou, na manhã desta sexta-feira (7), a nova camisa para a temporada 2025. O uniforme, que está à venda no site da Adidas e nas lojas oficiais do Cruzeiro, tem como principal novidade a volta do escudo do clube no lado esquerdo do peito, que não era usado desde 2011. As mangas se destacam na cor branca.

Os jogadores Gabigol, Dudu, Matheus Pereira, Lucas Romero, Kaio Jorge e Willilam participam da sessão de fotos e de vídeo do lançamento do novo uniforme. As jogadoras do time feminino Isa Haas, Patricia Sochor e Miriã também participam do lançamento. No vídeo, ao som do hino do clube, ainda aparecem figuras icônicas como Ricardinho e Vanessinha e o Raposão.

A camisa tem o azul como cor predominante, presente por toda parte frontal e nas costas. As mangas são destacadas pelo branco, com as icônicas três listras da Adidas coloridas em diferentes tons de azul. O escudo do Cruzeiro vai no peito, com o nome do clube bordado na parte traseira superior junto com as estrelas azuis. O kit principal é complementado por calções e meias brancas.

O novo uniforme está disponível no site da Adidas Brasil e nas lojas oficiais do Cruzeiro, ao preço de R$ 399,99 nas versões masculina e feminina. O modelo infantil custa R$ 349,99. Sócios 5 Estrelas têm descontos exclusivos nas lojas oficiais do Cruzeiro.

Equipe feminina estreia nova camisa neste sábado (8), contra o Bahia

A estreia da camisa será feita pela equipe feminina, no sábado (8), às 19h, no jogo contra o Bahia, pelas quartas de final da Supercopa do Brasil, no Estádio Antônio de Figueiredo Carneiro, em Alagoinhas (BA). A ação faz parte da comemoração do Dia Internacional da Mulher.