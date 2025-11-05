Atacante do Vasco, Vegetti também é nome de outras pessoas no Brasil

Conforme a segunda edição do Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 23 cidadãos foram registrados com o sobrenome "Vegetti", mesmo nome do atacante argentino do Vasco da Gama.

Pesquisas de opinião realizadas por institutos como o Datafolha e o IBOPE colocam o Vasco entre as maiores torcidas do país, geralmente entre a 5ª e a 7ª posição. Estima-se que o clube tenha mais de 8 milhões de torcedores espalhados por todo o Brasil.

Como funciona o censo?

No site "Nomes no Brasil", o IBGE apresenta os nomes e sobrenomes mais frequentes identificados pelo Censo Demográfico 2022, no território nacional. Para a elaboração da lista, foram registrados, em dois campos distintos, o nome e o sobrenome completo de todos os moradores do domicílio informados pelo entrevistado na data de referência.

Pablo Vegetti, o artilheiro do Vasco e do Brasil

Com os dois gols marcados diante do Red Bull Bragantino, na vitória do Vasco por 3 a 0, o argentino Pablo Vegetti despontou na artilharia do futebol brasileiro em 2025.

🏴‍☠️Gols de Vegetti em 2025:

Campeonato Carioca: 6 gols

Copa do Brasil: 1 gol

Brasileirão: 14 gols

Copa Sul-Americana: 5 gols

Apesar de ter começado os últimos jogos no banco, o centroavante argentino segue exercendo um papel de liderança na equipe cruzmaltina. Mesmo quando não é titular, o argentino segue sendo uma das principais referências do ataque vascaíno.