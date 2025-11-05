Atacante do Vasco, Vegetti também é nome de outras pessoas no Brasil
Atacante é o artilheiro do Brasil em 2025
Conforme a segunda edição do Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 23 cidadãos foram registrados com o sobrenome "Vegetti", mesmo nome do atacante argentino do Vasco da Gama.
Pesquisas de opinião realizadas por institutos como o Datafolha e o IBOPE colocam o Vasco entre as maiores torcidas do país, geralmente entre a 5ª e a 7ª posição. Estima-se que o clube tenha mais de 8 milhões de torcedores espalhados por todo o Brasil.
Como funciona o censo?
No site "Nomes no Brasil", o IBGE apresenta os nomes e sobrenomes mais frequentes identificados pelo Censo Demográfico 2022, no território nacional. Para a elaboração da lista, foram registrados, em dois campos distintos, o nome e o sobrenome completo de todos os moradores do domicílio informados pelo entrevistado na data de referência.
Pablo Vegetti, o artilheiro do Vasco e do Brasil
Com os dois gols marcados diante do Red Bull Bragantino, na vitória do Vasco por 3 a 0, o argentino Pablo Vegetti despontou na artilharia do futebol brasileiro em 2025.
🏴☠️Gols de Vegetti em 2025:
Campeonato Carioca: 6 gols
Copa do Brasil: 1 gol
Brasileirão: 14 gols
Copa Sul-Americana: 5 gols
Apesar de ter começado os últimos jogos no banco, o centroavante argentino segue exercendo um papel de liderança na equipe cruzmaltina. Mesmo quando não é titular, o argentino segue sendo uma das principais referências do ataque vascaíno.
