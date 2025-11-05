menu hamburguer
Torcedores reprovam a atuação de titular em Botafogo x Vasco: 'Me ajuda'

Rivais cariocas se enfrentam nesta quarta-feira (5)

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/11/2025
20:59
Jogadores de Botafogo e Vasco em ação no clássico carioca (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Os torcedores do Vasco perderam a paciência com o volante Tchê Tchê após a primeira etapa do clássico contra o Botafogo, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador acabou substituído por Matheus França, durante o intervalo, e foi bastante criticado pelos internautas nas redes sociais.

Jogando diante de sua torcida, o Botafogo dominou as principais ações ofensivas na primeira etapa e abriu o placar com um gol de pênalti do lateral Alex Telles, no último lance da primeira etapa. Diante disso, os torcedores do Vasco reprovaram a atuação da equipe nos primeiros 45 minutos do clássico carioca.

Nas redes sociais, os torcedores destacaram que a fase de Tchê Tchê não é das melhores e pediram a substituição do jogador. Segundo um dos vascaínos, além do volante, o atacante Vegetti também poderia deixar a partida. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Botafogo vai garantindo três pontos importantes na disputa por uma vaga direta na próxima edição da Libertadores. Já o Vasco vai sendo ultrapassado pelo Corinthians e assume a 11ª colocação, com  42 pontos somados. 

Jogadores de Botafogo e Vasco em ação no clássico carioca (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
