Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 07:05 • São Paulo (SP)

O Santos está interessado em contar com Matheus Bidu, do Corinthians, por empréstimo, até o final da temporada. Embora a relação entre os presidentes de ambos clubes seja boa, tanto o lateral-esquerdo quanto o Timão.

Bidu iniciou a temporada desprestigiado por Mano Menezes - que não o inscreveu para o Paulistão - e foi colocado no mercado pela diretoria do Corinthians.

Bidu deu assistência contra o Londrina (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

A chegada de António Oliveira mudou o cenário do lateral-esquerdo, que está na lista do Timão para a Copa do Brasil e não só entrou no amistoso contra o Londrina, como foi um dos destaques, dando uma assistência para Giovane. Com a mudança, Bidu deseja permanecer no Timão e brigar por posição com Hugo e Diego Palacios.

NOVA POLÍTICA PARA EMPRÉSTIMO

Para contar com Bidu por empréstimo, o Santos também precisaria atender às novas demandas impostas pelo Corinthians. A diretoria do Timão só irá emprestar um atleta caso o clube interessado ofereça uma compensação financeira, além de pagar integralmente o salário do jogador.

TRANSFERBAN

Mesmo com a janela de transferências aberta para negociações entre clubes brasileiros até o dia 19 de abril, o Santos precisa quitar a dívida com o Krasnodar, da Rússia, envolvendo o meia paraguaio Cueva, para encerrar o transferban que impede o Peixe de contratar e registrar novos atletas.

A diretoria do Santos deu sequência nas conversas com os russos e esperar quitar as pendências nos próximos dias.

➡️ Veja tabela com datas e horários do Paulistão

Bidu possui contrato com o Corinthians até o final de 2025.