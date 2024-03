Santos define e vai jogar final do Paulistão na Vila Belmiro

Vila Belmiro vai receber uma partida da final do Campeonato Paulista (Foto: Reinaldo Campos/Agif/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 18:11 • Rio de Janeiro (SP)

Santos definiu onde vai mandar a final do Paulistão. O palco do confronto será a Vila Belmiro. O clube só aguarda a confirmação do adversário, que será o vencedor da partida entre Palmeiras e Novo Horizontino, para saber se jogará o primeiro ou o segundo jogo em casa.

Visando lucro milionário, a diretoria do Santos optou por escolher a Neo Química Arena, como a sua casa, assim como fez no último jogo contra o Bragantino. Porém, o Corinthians alegou dificuldades com o gramado e inviabilizou o uso do campo. O São Paulo também foi consultado e alegou os mesmos problemas. Com isso, o Peixe optou por jogar no seu próprio estádio.

A vontade de jogar na capital tinha dois motivos principais: receber a grande quantidade de torcedores que vivem na metrópole e a renda milionária que seria gerada em qualquer um dos dois estádios, que têm capacidade para mais de 45 mil torcedores.

Carille coloca o Santos de volta em uma final de Paulistão (Foto: Raul Baretta/Santos FC)