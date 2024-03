Contratação do peruano ainda atormenta o Alvinegro (Ivan Storti/Santos FC)







Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva e Fábio Lázaro • Publicada em 26/03/2024 - 17:37 • São Paulo (SP)

O Santos sofreu mais um transfer ban, punição imposta pela Fifa que impossibilida o registro de novos atletas, nesta terça-feira (26). O clube estava ciente desde fevereiro de que receberia a sanção da entidade máxima do futebol.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

➡️ Com R$200, você leva R$380 no mercado "ambos marcam" em Santos x Red Bull Bragantino!

A punição aconteceu em razão de uma dívida pela contratação do peruano Cueva, junto ao Krasnodar, da Rússia. A pendência com os russos gira em torno de R$ 15 a 20 milhões.

Neste ano, o Santos já precisou se livrar de um transfer ban. O clube estava punido por um débito de R$ 4 milhões com o técnico Fabián Bustos, que foi solucionado.

A nova sanção é mais complicada de ser resolvida. O Peixe precisa buscar um acordo com o Krasnodar e enviou proposta com garantias de pagamentos no intuito de solucionar a pendência financeira.

POR QUE A DÍVIDA COM CUEVA?

Em junho de 2021, sob a gestão do ex-presidente Andres Rueda, o Santos efetuou acordo com o Krasnodar sobre a contratação de Cueva, comprado no início de 2019 por aproximadamente R$ 35 milhões. Contudo, o clube deixou de pagar a última parcela do combinado.

Com isso, os russos não concordaram em realizar novo parcelamento do valor que restava (cerca de R$ 15 milhões) e acionaram a Fifa.

Cueva não fez sucesso no Santos (Foto: Ivan Storti/Santos)

A dívida não tem relação com o processo ganho pelo Peixe sobre o próprio Cueva. Na ocasião, em 2020, o jogador deixou o clube alegando "justa causa" e fechou com o Pachuca, do México. O Alvinegro venceu o processo, e os envolvidos foram condenados a pagar uma indenização de R$ 23,9 milhões.

No ano passado, o Santos chegou a se interessar pelo zagueiro Junior Alonso, que atua no Krasnodar, mas a dívida foi um dos impeditivos do negócio. O clube da Rússia também se interessou pelo zagueiro Joaquim, e o repasse do jogador, na época, poderia ser uma forma de abater a dívida.