Bangu está pronto para estreia na Copa Rio 2024

20/08/2024

O Bangu está pronto para estrear na Copa Rio. O técnico Junior Martins está de volta ao banco alvirrubro e treinou durante quase cinquenta dias um elenco recheado de jovens promessas e alguns jogadores com rodagem, uma aposta que já deu certo em outras épocas, como em 2019, quando a equipe chegou às semifinais do Carioca 2019.

- A expectativa é a melhor possível, treinamos desde o início do mês passado, realizamos alguns amistosos, visando sempre aprimorar a parte técnica, tática e física. Tudo baseado no DNA alvirrubro, que é ter um time organizado, com posse de bola, com modelo jogo bem definido, um grupo que vai disputar todas as bolas até o último segundo de jogo - comentou Junior Martins.

QUEM É JUNIOR MARTINS?

Júnior Martins é técnico profissional, com licença A da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ex-atleta profissional de futebol, meia que atuou por Guarani, Capivariano, Novorizontino, Londrina e entre clubes quando jogador. Como auxiliar técnico conquistou o acesso à Série B do Brasileiro em 2018, com Marcelo Veiga, no Bragantino.

Em 2015, foi campeão rondoniense pelo Vilhena com o técnico Marcio Bittencourt. Em 2012, conquistou o título com o São Bernardo, subindo à elite do paulista, ao lado de Luciano Dias e, no Campinas FC, em 2008, na dobradinha com Claudemir Peixoto, ascendeu à série A3 do Paulistão.

Júnior também trabalhou nas Divisões de Base. Teve experiências em clubes como Noroeste, Campinas, Barueri, além de milhagem internacional em clubes como Shing Heung e Inter Club, ambos da Coréia, Falcon’s Soccer, do Tennnessee, dos Estados Unidos. Também exerceu a função de coordenador técnico no União São João-SP e no próprio Bangu em 2021/22.

No Campinas FC, Junior Martins revelou o goleiro Lucas Perri, atualmente no Lyon, da França, com passagens pelo Botafogo, São Paulo e Seleção Brasileira.

O ELENCO

No gol, além de contar com Gabriel Barboza, cria do Proletário, o clube contratou o goleiro Victor Brazil que atuou no Vasco, Coritiba e passou pelo Resende-RJ. Na linha de defesa, o Alvirrubro conta com alguns crias e também com a experiência do zagueiro Marlon, que atuou no Bragantino e depois no Fluminense do Piauí e também o zagueiro vindo do Castanhal, Admilton Franco.

Nas laterais, Meirelles, lateral-esquerdo vindo da base do Botafogo, o lateral-direito Hygor Moraes, Pivete do Aço vindo do Bahia, o lateral-esquerdo Diogo Correia, Menino da Vila, chegando do Santos.

O meio-campo conta com Somália, jogador com rodagem pelo mundo da bola.; Além do meia Kelvin, ex-CRB. O cria do Proletário e campeão da Taça Rio 2023, Lucas Loureiro, filho do Maestro Felipe e Baltoré, também revelado pelo Bangu, um dos destaques do time na Copinha neste ano.

Clube contratou o atacante Ryan Gonzalez, de 23 anos, que estava no futebol esloveno, cria do Vasco. Além do destaque da base alvirrubra, Canhota, que marcou três gols no Cariocão deste ano. Os dois da vitória épica, de virada, do Bangu diante do Madureira, em Moça Bonita, por 2 a 1, no Clássico do Subúrbio e outro no confronto contra o Boavista, em Bacaxá.

O Bangu estreará em Moça Bonita, nesta quarta-feira, dia 21 de agosto, às 14h45, diante do Zinza, que tem como dirigente, José Carlos Brunoro, ex-diretor da Parmalat na época do Palmeiras supercampeão na década de 90.