Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 17:09 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio entra em campo na noite desta terça-feira (20) em busca de uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Para isso, precisa vencer ou apenas empatar com o Fluminense, no Maracanã. Os gaúchos, além da vantagem, contam com uma peça especial: Walter Kannemann.

Poupado dos últimos confrontos, o zagueiro está cotado para iniciar entre os titulares no jogo desta noite. O retrospecto de Kannemann na competição anima a torcida, visto que ainda não perdeu enquanto esteve em campo.

O ídolo gremista participou, até o momento, de quatro jogos da Libertadores. Foram três vitórias e um empate. Nas duas derrotas que o Grêmio teve na competição, o zagueiro não jogou.

Kannemann em ação no confronto entre Grêmio e Botafogo pela Libertadores de 2017 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF Foto: Luciano Belford/AGIF)

A estatística pode animar ainda mais já que Jemerson deve ser o companheiro de zaga de Kannemann. O zagueiro, recém chegado ao Tricolor, ainda não perdeu com a camisa do Grêmio. Foram cinco jogos, com três empates e duas vitórias.

Grêmio e Fluminense se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores na noite desta terça-feira. A bola rola a partir das 19h, no Maracanã.