Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 16:47 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo vai enfrentar o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. As partidas acontecerão nas semanas do dia 28 de agosto, na Fonte Nova, e de 12 de setembro, no Maracanã. No torneio, o Rubro-Negro tem histórico positivo contra o Esquadrão.

Flamengo e Bahia já se encontraram em duas oportunidades na história da Copa do Brasil. Nos dois confrontos, a vaga ficou com os cariocas. O Flamengo é tetracampeão da competição, com títulos conquistados em 1990, 2006, 2013 e 2022. Enquanto isso, o Bahia nunca avançou das quartas de final do torneio.

Se passar pelo Bahia, o Flamengo encara o vencedor de Corinthians e Juventude na semifinal. Do outro lado da chave estão Vasco, Athletico, Atlético-MG e São Paulo.

Classificações rubro-negras

O primeiro encontro entre essas duas equipes foi em 1990, também nas quartas de final. O Flamengo se classificou com um empate em 1 a 1 na partida de ida, e a vitória por 1 a 0 na volta, no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro foi campeão daquela edição, a segunda da história da Copa do Brasil.

Flamengo campeão da Copa do Brasil de 1990 após eliminar o Bahia nas quartas (Foto: Divulgação/Flamengo)

A segunda vez ocorreu dez anos depois, em 2000. O Flamengo venceu por 3 a 1 fora de casa nas oitavas de final, enquanto na ida empatou em 1 a 1. Naquele ano, o Mais Querido foi eliminado para o Santos na fase seguinte.

Passado e presente

O duelo marca o reencontro de dois personagens conhecidos na Gávea: Éverton Ribeiro e Rogério Ceni.

O meia chegou ao Flamengo em 2017, era capitão da equipe, supercampeão e ídolo do clube. Ao todo, foram 394 jogos, 61 assistências, 46 gols e 11 títulos conquistados: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e três Cariocas. O jogador se transferiu para o Bahia nesta temporada após não entrar em consenso na renovação de contrato com o clube carioca.

Rogério Ceni comandou o Flamengo por duas temporadas: 2020 e 2021. O técnico venceu o Campeonato Brasileiro de 2020, a Supercopa do Brasil de 2021e o Campeonato Carioca de 2021. Após a saída do ex-goleiro do clube, o Rubro-Negro ainda não perdeu para o Bahia com ele no comando.