O orçamento do Juventude se tornou um dos temas que estão ganhando a visibilidade principalmente devido às boas atuações nos últimos jogos da equipe. O valor baixo com relação à dupla GreNal, que também disputa a Série A do Brasileirão e o Gaúcho, demonstra o papel importante no mercado da bola e das boas contratações feitas.

Um dos fatores responsáveis pelo bom começo é a reformulação assertiva do elenco para a temporada 2025. Até o momento, o Juventude trouxe 15 reforços para o plantel, sendo Wilker Ángel, Batalla e Ênio alguns nomes de destaque no início do Gauchão.

- Nosso foco é em atletas competitivos, com ambição de estar no clube, de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro e se destacar para, eventualmente, alcançar outros mercados. Muitas vezes, são jogadores emergentes, que não estão tendo espaço em grandes equipes e encontram no Juventude uma grande oportunidade - destacou Júlio Rondinelli, Executivo de Futebol do clube jaconero.

Após a vitória sobre o São José e empate no Grenal, o alviverde assumiu a liderança geral do Campeonato Gaúcho, com 15 pontos, garantindo a classificação para a fase de semifinais do torneio. Dependendo de resultados, o clube pode garantir no mínimo a segunda melhor campanha do campeonato na próxima rodada, quando enfrenta o Avenida.

Orçamento do Juventude

Para 2025, o orçamento do Juventude é semelhante ao de 2024, de aproximadamente R$ 100 milhões, ano em que o clube foi vice-campeão gaúcho, chegou às quartas de final da Copa do Brasil e garantiu a permanência na Série A.

O valor é considerado baixo se comparado aos outros clubes da primeira divisão e obriga o clube a realizar um trabalho rigoroso de scout de atletas no mercado, como explica o executivo.

- Nossa metodologia de captação segue filtros específicos. O elenco atual serve como parâmetro, assim como o nível da competição e a capacidade do atleta de atuar na Série A, na Copa do Brasil e no Campeonato Estadual. Muitas vezes, pegamos jogadores com faixa etária de 22, 23 até 29, 30 anos. Priorizamos atletas que tenham versatilidade, boa condição física e saúde, principalmente nessa faixa etária. Jogadores com coragem e personalidade. São outros aspectos que observamos muito para poder contratar - diz Júlio.

Para o presidente Fábio Pizzamiglio, a qualidade de vida na região, o acolhimento oferecido pelo clube aos atletas e a estrutura oferecida pelo clube também é um diferencial que atrai jogadores ao projeto do Juventude.

- Caxias do Sul, nossa região, acaba atraindo jogadores que procuram mais tranquilidade e querem ter uma região mais calma e com mais segurança como local de trabalho. Quando esses atletas chegam aqui no clube, são muito bem acolhidos pelo elenco presente, também pela direção, funcionários, virando realmente uma família. Quando existe um trabalho junto com as esposas dos atletas e com as famílias integradas, isso tudo faz o jogador render mais dentro de campo - conclui o presidente.

Próximos jogos: Gauchão e Copa do Brasil

O Juventude tem mais dois compromissos até o fim da fase de grupos do Gauchão. A equipe entra em campo na quarta-feira contra o Avenida, fora de casa, às 19h30 (de Brasília), e também fora de casa encara o Pelotas, no sábado, às 16h30. Já pela Copa do Brasil, a equipe encara o Maringá, no dia 25, às 19h30.