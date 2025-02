Roger elogia Inter do Gre-Nal 444, mas critica regra do Gauchão

O técnico do Inter, Roger Machado, concedeu entrevista coletiva após o Gre-Nal 444 bastante satisfeito, mas também um pouco incomodado. O treinador ficou feliz com o desempenho do time colorado no empate por 1 a 1 com o Grêmio, na noite desse sábado (8), mas não gostou nem um pouco de ser retirado do reservado ainda no primeiro tempo por uma questão de regulamento.

Por causa do Regulamento Geral de Competições (RGC) da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Roger foi “expulso por tabela” aos 28 minutos assim que o auxiliar-técnico Roberto Ribas recebeu cartão vermelho do árbitro Rafael Klein. Àquela altura, o Internacional dominava o Grêmio, mas diminuiu o ímpeto até o fim do primeiro tempo.

— A saída do treinador da beira do campo sempre gera um pouco de instabilidade nos atletas dentro de campo, mas como a gente ficou bem representado, eu penso que não gerou muito transtorno, até pela maturidade que o nosso time já demonstrou em outros eventos também de maior pressão — declarou Roger Machado ao fim do Gre-Nal 444.

— Com relação ao jogo, se a gente pegar os melhores momentos da partida, acho que eles traduzem o que aconteceu dentro do campo. A gente conseguiu, fora de casa, neutralizar as virtudes do adversário, matando as principais ações ofensivas — avaliou o técnico.

'Regra é absurda', diz Roger por ter que se retirar do Gre-Nal 444

Ao ser orientado a se retirar assim que o auxiliar foi expulso, Roger Machado inicialmente se negou a deixar o reservado. Ele só foi ao vestiário porque Rafael Klein afirmou que ão reiniciaria a partida. Depois do jogo, o treinador do Inter reclamou do regulamento.

— É uma regra que a gente aceita, mas não concorda, ela é absurda. Para mim, isso demonstra a falência da nossa capacidade, ou da capacidade da arbitragem, de controlar o jogo com os meios possíveis. Se eu não tenho dois auxiliares na beira do campo e o meu auxiliar saiu, sou expulso, quem é que vai comandar o meu time? O médico? O massagista? Isso é um absurdo — reclamou Roger.

— A arbitragem tem um quarto árbitro no campo. Da impossibilidade do árbitro principal não poder, por lesão ou por passar mal, esse árbitro assume. Então, a gente faz o seguinte: tira esse árbitro e, se ele sentir alguma coisa, a gente bota o chefe da arbitragem para apitar. É o mesmo tipo de critério. É absurdo.