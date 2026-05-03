ANÁLISE: Botafogo não consegue encaixe e mostra desequilíbrio em derrota

O Botafogo perdeu em casa para o Remo na tarde do último sábado (2), dando fim à invencibilidade de nove jogos, sendo sete sob o comando do português Franclim Carvalho. No Nilton Santos, pelo Brasileirão, o português viu uma equipe exposta no segundo tempo e desperdiçando muitas oportunidades claras.

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+ Franclim Carvalho defende esquema do Botafogo após derrota

Depois de um início de alta intensidade e abrindo o placar cedo, com gol de Ferraresi, o Botafogo empilhou ataques mal concluídos, que poderiam ter aberto mairo vantagem na primeira etapa. O mais claro foi de Kadir, finalizando para fora após ser lançado por Medina cara a cara com o goleiro Marcelo Rangel.

No segundo tempo, Matheus Martins foi quem perdeu dentro da área a chance de ampliar. Em um cenário onde a equipe encontrava dificuldade para marcar principalmente o jogo e transição do Remo, que chegou a assustar e parar em grandes defesas do goleiro Neto, uma hora a sorte abandonou.

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Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Botafogo mal na defesa

Ser vazado nos jogos é algo comum para o Botafogo desde o início da temporada, ainda com Martín Anselmi no comando. Contra a equipe do Pará, o sistema defensivo teve muito trabalho para parar Alef Manga e Jajá, antes mesmo de ambos marcarem e virarem o jogo no Nilton Santos. Primeiro com falha de Bastos e depois em contra-ataque.

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A tônica em grande parte do duelo foi de um Botafogo próximo do terço final, errando e sofrendo na recomposição. Aos 47 do segundo tempo, Vitinho errou cruzamento do lado direito, do bico da grande área, e gerou ataque rápido para o time visitante, bem armado por Léo Condé no Rio de Janeiro. Contra-ataque de 3x3, e Neto espalmou no pé de Jajá a finalização de Picco.

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Já são 26 gols sofridos em 13 jogos disputados pelo Brasileirão, com média de dois por duelo. O Alvinegro é o pior sistema defensivo da competição em números, e vê a urgência de melhora em meio à sequência complicada pela frente.

Com o resultado, o Botafogo fica estacionado com 17 pontos e vê todo o restante da rodada pela frente, podendo perder posições na tabela. O próximo desafio será na quarta-feira (6), contra o Racing (ARG), novamente em casa, pela quarta rodada da Sul-Americana.