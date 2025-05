O Bahia venceu o clássico contra o Vitória por 2 a 1, na tarde deste domingo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e se recuperou na temporada após três derrotas seguidas. O resultado faz o Tricolor chegar à 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos.

Em entrevista coletiva após o clássico Ba-Vi, o técnico Rogério Ceni avalia o desempenho do time neste jogo marcado por reviravoltas, em que o Bahia teve Jean Lucas expulso logo nos primeiros minutos de bola rolando, e destaca o comportamento da equipe, que foi disciplinada e soube reagir no momento certo para sair com os três pontos do clássico (assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni após o Ba-Vi pelo vídeo acima).

O Bahia agora muda o foco e volta a jogar às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), contra o Paysandu, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. O Tricolor tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.

Rogério Ceni após Palmeiras x Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

✅ Ficha técnica de Bahia x Vitória

BAHIA 2 X 1 VITÓRIA

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere.

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre , Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Edu e Jamerson; Baralhas, Ronald e Ricardo Ryller; Wellington Rato, Osvaldo e Renato Kayzer.