Bahia joga em estádio do Vitória e terá ‘torcida mandante’ na partida

O Bahia enfrenta o Barcelona de Ilhéus logo mais pela oitava rodada do Campeonato Baiano. O Esquadrão jogará como visitante diante da equipe do sul da Bahia, mas o local que receberá a partida é bastante inusitado. O Barradão, estádio do rival Vitória, será o palco do duelo, mas a torcida rubro-bro negra não estará presente no jogo.

Isso porque o Barcelona de Ilhéus está impossibilitado de usar seu estádio, que passa por reformas, e fará a partida como mandante neste sábado (15). Entretanto, o Bahia é quem ocupará a maior parte das arquibancadas, o que cria um cenário nunca antes visto, já que o tricolor nunca atuou no Barradão contra outro rival que não seja o Vitória.

Bahia e Vitória se enfrentando pelo Campeonato Baiano (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)

Nos últimos dias, criou-se uma expectativa sobre possíveis problemas de acesso ao estádio pela região de Canabrava, onde fica o estádio, ser ocupada em sua maioria pela torcida rubro-negro. Entretanto, horas antes do jogo, não foram registradas ocorrências nas imediações do local da partida.

O que se viu foram ações de "provocações sadias" por parte da torcida do Bahia, que promete levar faixas e bandeiras ao estádio durante o confronto.

Vitória já jogou na Fonte Nova

Por não pertencer ao Bahia, a Arena Fonte Nova já recebeu alguns jogos do Vitória ao longo da história, principalmente após a reforma do estádio para a Copa do Mundo. O rubro-negro atuou pela última vez há algumas semanas, quando o próprio Barcelona de Ilhéus escolheu o local para mandar seu jogo.

Pelo Barradão ser considerado a casa do Vitória, a Fonte Nova foi uma alternativa da equipe do litoral sul para levar o rubro-negro a um local que jogaria como "visitante". Na ocasião, a torcida do Leão compareceu em bom público na partida, com pouco mais de 20 mil espectadores, e não foram registradas ocorrências de confusão no estádio.

Vale ressaltar que os clássicos Ba-Vi são disputados apenas com a torcida mandante. Por decisão do Ministério Público, válida desde 2018, o duelo não tem mais torcidas divididas como acontecia antes.