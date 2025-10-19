Escalações de Bahia e Grêmio: times vão a campo com mudanças
Duelo de tricolores está marcado para as 20h30, na Arena Fonte Nova
- Matéria
- Mais Notícias
Bahia e Grêmio estão escalados para o confronto de logo mais às 20h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Brasileirão. Ambas as equipes têm mudanças importantes no onze inicial.
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
A começar pelo lado mandante, o Bahia tem o retorno do zagueiro argentino Ramos Mingo, que se recuperou de edema na coxa e treinou normalmente com elenco na última sexta e sábado. Ele volta ao time titular na vaga de Gabriel Xavier.
Outros que retornam ao onze inicial são o lateral-direito Gilberto e o atacante Willian José, que cumpriram suspensão contra o Vitória. Quem também aparece na lista de relacionados é o volante Erick, já recuperado de grave lesão na coxa.
Com problemas para escalar o time devido às ausências do volante Arthur e dos atacantes Alysson e André Henrique, que sentiram dores no confronto contra o Tricolor paulista, Mano Menezes aciona Cuéllar para suprir a lacuna no meio, enquanto Pavon e Aravena ganham espaço no ataque.
Por outro lado, o zagueiro Kannemann e o lateral Marlon voltam ao time titular depois de cumprirem suspensão contra o São Paulo.
Escalações de Bahia e Grêmio
Diante desse cenário, a escalação do Bahia contra o Grêmio é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo; Ademir, Tiago e Willian José.
Já o Grêmio vai a campo com: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Cuéllar e Edenilson; Pavon, Aravena e Carlos Vinícius.
BAHIA X GRÊMIO
29ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Grêmio: Premiere;
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
- Matéria
- Mais Notícias