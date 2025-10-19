Escalações de Bahia e Grêmio: times vão a campo com mudanças

Bahia e Grêmio estão escalados para o confronto de logo mais às 20h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Brasileirão. Ambas as equipes têm mudanças importantes no onze inicial.

A começar pelo lado mandante, o Bahia tem o retorno do zagueiro argentino Ramos Mingo, que se recuperou de edema na coxa e treinou normalmente com elenco na última sexta e sábado. Ele volta ao time titular na vaga de Gabriel Xavier.

Outros que retornam ao onze inicial são o lateral-direito Gilberto e o atacante Willian José, que cumpriram suspensão contra o Vitória. Quem também aparece na lista de relacionados é o volante Erick, já recuperado de grave lesão na coxa.

Lista de relacionados do Bahia contra o Grêmio; veja abaixo as escalações (Foto: divulgação)

Com problemas para escalar o time devido às ausências do volante Arthur e dos atacantes Alysson e André Henrique, que sentiram dores no confronto contra o Tricolor paulista, Mano Menezes aciona Cuéllar para suprir a lacuna no meio, enquanto Pavon e Aravena ganham espaço no ataque.

Por outro lado, o zagueiro Kannemann e o lateral Marlon voltam ao time titular depois de cumprirem suspensão contra o São Paulo.

Escalações de Bahia e Grêmio

Diante desse cenário, a escalação do Bahia contra o Grêmio é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo; Ademir, Tiago e Willian José.

Já o Grêmio vai a campo com: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Cuéllar e Edenilson; Pavon, Aravena e Carlos Vinícius.

BAHIA X GRÊMIO

29ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Grêmio: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).