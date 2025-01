Sorteio da Copa do Nordeste 2025: veja potes, regulamento e horário

A CBF realiza nesta terça-feira (14), a partir das 20h, no Rio, o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste 2025, principal competição regional do País e que neste ano chega à 22ª edição. Ao todo, 16 equipes irão disputar o torneio, que pela primeira vez na história terá cinco clubes da Série A.

O regulamento da Copa do Nordeste 2025 prevê dois grupos com oito equipes. Os times jogarão entre si dentro de cada chave, e os quatro melhores avançam para as quartas de final. Os confrontos nos playoffs serão em cruzamento olímpico com os classificados da chave oposta.

Nesta terça, para a definição dos grupos, a CBF dividirá os clubes em quatro potes, atendendo à posição de cada um no Ranking Nacional de Clubes (RNC). A partir daí, serão sorteados duas equipes de cada pote para formar os Grupos A e B da competição.

Essa dinâmica, porém, terá algumas exceções. Os dois clubes com melhor posicionamento no ranking e sejam de um mesmo estado serão alocados em grupos distintos. Mas, como a Bahia e o Ceará contam com três representantes, é certo que haverá pelo menos um clássico estadual em cada grupo.

Fonte: CBF Sorteio - Copa do Nordeste Clubes e posição no RNC Pote 1 Fortaleza (9), Bahia (13), Ceará (18) e Sport (24) Pote 2 CRB-AL (26), Vitória (28), CSA-AL (31) e Sampaio Corrêa-MA (33) Pote 3 Náutico (38), Confiança-SE (51), Ferroviário-CE (53) e Altos-PI (56) Pote 4 América-RN (58), Juazeirense-BA (63), Moto Club-MA (86) e Sousa-PB (90)

Quando será a Copa do Nordeste 2025

A fase de grupos da Copa do Nordeste começa no próximo dia 22, será disputada em turno único e se estenderá até março. As quartas de final e as semifinais também serão definidas em apenas uma partida, com o mando de campo para a equipe de melhor campanha. A final, por sua vez, terá jogos de ida e volta.

Pelo calendário original, os playoffs acontecerão apenas a partir de junho, e a decisão em setembro. Existe a possibilidade, contudo, de os jogos serem antecipados, a depender dos classificados e do andamento das competições continentais.