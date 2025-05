Bahia e Botafogo estão escalados para duelo pelo Brasileirão

Bahia e Botafogo estão escalados para o duelo deste sábado (3), às 21h (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, para duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, que vale aproximação da ponta da tabela. Os técnicos Rogério Ceni e Renato Paiva mandaram a campo o que têm de melhor à disposição.

Na sétima colocação e nove pontos somados, o time da casa chega de grandes resultados fora de casa contra Palmeiras e Paysandu (Copa do Brasil), ambos por 1 a 0. Para receber o Alvinegro, no entanto, terá alguns desfalques: o goleiro Ronaldo, o lateral Santi Arias e o zagueiro Kanu, lesionados, foram entregues ao departamento médico.

Com isso, o Bahia vai a campo com: Marcos Felipe; Erick, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Erick Pulga e Luciano Rodríguez.

Do outro lado, o Botafogo também vem de dois triunfos consecutivos, por 2 a 0 no clássico com o Fluminense e 4 a 0 contra o Capital-DF, pela Copa do Brasil. Paiva tem grandes problemas na escalação devido aos desfalques de Alexander Barboza, Gregore, Savarino e Matheus Martins.

Muito modificado, o Glorioso tem a seguinte escalação inicial: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Mastriani e Igor Jesus.

Veja informações do jogo entre Bahia e Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X BOTAFOGO

7ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado, 3 de maio de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Erick, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Erick Pulga e Luciano Rodríguez.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Mastriani e Igor Jesus.