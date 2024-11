Bahia bate o Vitória e conquista o Campeonato Baiano Feminino

Jogadoras do Bahia comemorando gol (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 18:36 • Rio de Janeiro (RJ)

O Bahia venceu o Vitória por 4 a 0 neste sábado (16) e conquistou o título do Campeonato Baiano Feminino. No estádio de Pituaçu, Ary (2x), Ellen e Aila fizeram os gols das Mulheres de Aço. Esse foi o quinto título consecutivo do Tricolor de Aço.

O Bahia, aliás, terminou a competição com 100% de aproveitamento. No total, foram incríveis 119 gols marcados em 12 jogos, com apenas um sofrido.

Como foi o jogo

O Bahia abriu o placar logo aos seis minutos, com Ary, que acertou um bonito chute. Ainda na primeira etapa, Ellen, que recebeu grande passe de Luana, ampliou o marcador. Em resumo, a vantagem poderia ser ainda maior por conta do volume de finalização do time tricolor.

Jogadoras do Bahia celebrando gol (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O Tricolor de Aço voltou a balançar a rede com menos de um minuto, com Ary. O quarto saiu aos quatro, com Aila. Com a larga vantagem no marcador, o Tricolor de Aço diminuiu o ritmo, dando mais espaço para o rival, que não teve criatividade.