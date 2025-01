Avaí recebe o Figueirense, neste sábado (25), em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Catarinense. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). O confronto será transmitido pela NSC TV, em canal aberto.

Na tabela, o Avaí está com cinco pontos, após três rodadas, e ocupa o quarto lugar do Campeonato Catarinense. Já do outro lado, o Figueirense acumulou apenas dois pontos e está na sétima colocação, com dois empates e uma derrota na temporada de 2025.

Confira as informações do jogo entre Avaí e Figueirense

✅ FICHA TÉCNICA

AVAÍ X FIGUEIRENSE

4ª RODADA - CAMPEONATO CATARINENSE

📆 Data e horário: sábado, 25 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

📺 Onde assistir: NSC TV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AVAÍ (Técnico: Enderson Moreira)

César Augusto; Marcos Vinícius, Pedrão, Jonathan Costa e Mário Sérgio; Barreto (Zé Ricardo), João Vitor e Marquinhos Gabriel; Alef Manga, Cléber e Robert Burbano.



FIGUEIRENSE (Técnico: Thiago Carvalho)

Fabrício; Iury, Ligger, Matheus Alves e Samuel; Jhonny Douglas, Rodrigo e Camilo (Gabriel Santiago); Reifit, Kayke e João Lucas.

