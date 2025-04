Avaí vence em casa e assume a liderança da Série B; confira os resultados

Duas partidas deram sequência a quinta rodada da Série B, neste sábado (26). Com o andamento da competição, o Avaí assumiu a liderança da competição com 11 pontos conquistados.

A rodada começou a ser disputada na última quinta-feira (24), quando o Athletico-PR foi superado pelo Novorizontino por 2 a 1, no interior paulista. Na sexta, o Criciuma ficou no empate com o Remo e o Villa Nova bateu a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá, em Chapecó.

Neste domingo, o Avaí venceu o América-MG por 1 a 0, na Ressacada. Em uma partida equilibrada, a equipe comandada por Jair Venura, ex-Botafogo e Corinthians, soube ser superior e venceu com um gol na etapa inicial.

Na primeira etapa, JP, emprestado pelo Vasco, aproveitou o erro na saída de bola da equipe mineira para marcar. No segundo tempo, o Coelho foi para cima, mas não conseguiu chegar ao empate e viu a equipe catarinense ampliar no final. Aos 41 minutos, Railan cobrou falta com categoria para marcar o segundo. Quatro minutos depois, Gaspar invadiu a área para marcar o terceiro, fechar a conta e garantir a liderança.

Coxa vence duelo paranaense

O Coritiba levou a melhor no duelo paranaense e venceu o Operário por 2 a 0, no Couto Pereira. A equipe do técnico Mozart foi superior durante grande parte da partida e selou sua vitória ainda no primeiro tempo.

Aos 18 minutos, Douglas Coutinho aproveitou um lançamento para a área e cabecou para o fundo das redes e abriu o marcar. No final do primeiro tempo, o português Josué, destaque e artilheiro da equipe, apareceu na área e deu números finais à partida.

O que vem por aí?

Outros quatro confrontos vão dar sequência a Série B no domingo (27). Nos principais confrontos, o Atlético-GO, lanterna do último Brasileirão, vai visitar o Amazonas, em Manaus. No mesmo dia, o Cuiabá vai receber a Ferróviaria, na Arena Pantanal.

Na segunda-feira (28), o Goiás vai visitar o Botafogo-SP, no Interior Paulista, às 19h 30 (horário de Brasília). Caso vença, a equipe comandada por Vagner Mancini pode chegar ao G-4 da competição, podendo chegar na casa dos dez pontos.