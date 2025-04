Atlético-GO e Cuiabá empataram por 1 a 1, na noite desta terça-feira (22), resultado que tirou do time mato-grossense a chance de assumir a liderança isolada na quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, caso este vencesse. Os gols do jogo no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, foram marcados por Luizão, para o time da casa, e por Derik Lacerda, para o Dourado. No fim, o time goiano chegou a desempatar, mas teve o lance anulado por intervenção do VAR.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o resultado, o Cuiabá chega aos oito pontos, continua invicto após quatro rodadas, e ocupa a sexta posição na classificação da Sèrie B. O Dragão soma cinco, e está em 13º lugar.

Sandro Lima em Atlético-GO x Cuiabá, no estádio Antonio Accioly, pela Série B. (foto: Isabela Azine/AGIF)

Como foi Atlético-GO x Cuiabá

O Atlético se aproveitou do fato de jogar em casa e abriu o placar bem cedo, com dois minutos de bola rolando. Em cobrança de falta, o Robert Santos jogou na área, e Luizão escorou no segundo pau, para colocar o Rubro-Negro goiano na frente. O Dourado só levou perigo na primeira etapa quando no fim, com Sander arriscando de fora da área, tirando tinta da trave esquerda do goleiro Vladimir.

continua após a publicidade

O Cuiabá voltou mais determinado a reagir após o intervalo. Tanto que aos 22 minutos, quase Juan Christian empatou ao chutar de dentro da área. Mas dez minutos depois, aos 32, Derik Lacerda recebeu cruzamento na área e raspou de cabeça para igualar o placar.

O time goianiense suportou a pressão mato-grossense e partiu sempre em contra-ataque. Até que aos 42, em ataque do Atlético, após bola cruzada pela direita, o atacante uruguaio Federico Martínez disputou com os pés na altura da cabeça do zagueiro e fez o gol. Mas o árbitro Lucas Casagrande acatou o pedido do VAR, viu o lance no monitor e anulou, marcado "pé alto", ou seja, jogada perigosa do atacante rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️ Veja a classificação e os próximos jogos da Série B do Brasileirão

O que vem por aí?

As duas equipes voltam a campo no domingo (27). Enquanto o Cuiabá recebe a Ferrovirária, na Reana Pantanal, às 19h (de Brasília), o Atlético-GO vai até Manaus encarar o Amazonas, na Arena da Amazônia, os dois jogos pela quinta rodada da Série B.