O Avaí Futebol Clube, em parceria com a Play For a Cause, iniciou o leilão social "Leão da Ressacada: As Camisas da Final", que oferece aos torcedores a chance de adquirir camisas usadas pelos 11 titulares do time na primeira partida da final do Campeonato Catarinense 2025, realizada em 15 de março contra a Chapecoense.

O leilão ficará disponível até o dia 21 de março, com lances iniciais a partir de R$ 399. Cada camisa, que traz um patch especial da final, foi autografada pelos atletas e estará à venda para quem desejar levar para casa uma peça histórica do clube.

Entre os jogadores cujas camisas estão sendo leiloadas estão César Augusto, Jonathan Costa, Pedrão, Eduardo Brock, Barreto, Mário Sérgio, Zé Ricardo, João Vitor, Marquinhos Gabriel, Alef Manga e Cléber.

Valor líquido arrecadado será destinado para ONG apoiada pelo clube e pela plataforma (Foto: Fabiano Rateke/Avaí)

Parceria entre Avaí e ONG Play for a Cause

O valor arrecadado com o leilão será integralmente destinado ao Lar Recanto do Carinho, instituição beneficente apoiada tanto pelo Avaí quanto pela Play For a Cause. A ação visa apoiar a transformação social por meio do esporte e beneficiar crianças em situação de vulnerabilidade social.

- As camisas foram usadas e autografadas pelos atletas, garantindo ainda mais valor para os torcedores que desejam levar para casa um pedaço da história do clube. Além disso, a ação pretende ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, representando a união perfeita entre a paixão pelo futebol e a solidariedade - destacou André Georges, fundador e CEO da Play For a Cause.

Júlio César Heerdt, presidente do Avaí, complementou o compromisso do clube com a comunidade, afirmando que a ação irá reforçar os valores do time. Ele também garantiu que o esporte é um poderoso agente de transformação social.

- O Avaí tem um compromisso histórico com a comunidade, e essa ação reforça nossos valores. Ao lado da Play For a Cause, estamos mostrando que o esporte pode ser um poderoso agente de transformação social. Convidamos nossa torcida a participar desse leilão e a fazer a diferença na vida das crianças do Lar Recanto do Carinho - reforça Júlio César Heerdt, presidente do Avaí.